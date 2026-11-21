Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi.

''YAPTIĞI İŞ DEĞİL''

Kocaelispor'un ilk golünde penaltıya sebebiyet veren Nelson Semedo'yu eleştiren Tümer Metin, "Semedo'nun yaptığı iş değil. Bir oyuncu eliyle oynamaz! Top ele gelebilir ama refleks dahi yapamazsın. Bunu sakınmak da maharetten olmalı. Hangi niyetle okuyayım onun yaptığını?'' dedi.

''HALI SAHAYA BİLE ÇAĞIRMAM''

Sözlerine devam eden Tümer Metin, ''Bir takımın kaderiyle, bir takımın gidişatıyla, bir camianın kaderiyle oynadığın yer! Gelme kardeşim derim haftaya halı sahaya sen, amatörce yaptığın derim! Halı sahaya bile çağırmam." sözlerini sarf etti.