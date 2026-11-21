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Bursa'nın Gemlik ilçesinde satın aldığı telefonu iade edemeyince 4 aylık hamile mağaza çalışanı Berna A.'yı bıçakla yaralayan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen B.U.'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Psikolojik ilaç kullandığını söyleyen şüpheli, 'Kan gördüğüm zaman kan beni çekiyor, daha çok kan görmek istiyorum' dedi. Kadının ve bebeğinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

TELEFONU İADE EDEMEYİNCE SALDIRDI

Olay, 22 Ekim 2026 tarihinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Bir telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile Berna A., B.U. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Sabah saatlerinde mağazadan cep telefonu satın alan şüpheli, öğleden sonra yeniden iş yerine gelerek telefonu iade edip parasını geri almak istedi. İade işleminin gerçekleştirilemeyeceğinin söylenmesi üzerine sinirlenen şüpheli, mağazadan ayrıldıktan sonra dışarı çıkan Berna A.'ya bıçakla saldırdı.

Saldırının ardından yaralanan kadın, yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Plastik Cerrahi servisinde tedavi altına alınan Berna A.'nın yüzünde çizikler oluştuğu, kendisinin ve karnındaki 4 aylık bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen B.U.'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, mağazada kendisine birikmiş bonus parasından yararlanabileceğinin söylendiğini, hesabına para aktarılmasını kabul ettiğini ancak karşılığında herhangi bir telefon almadığını öne sürdü.

Telefonuna gelen mesajlar üzerine müşteri hizmetlerini aradığını belirten şüpheli, adına iki cep telefonu satışı yapıldığını ve toplam 70 bin TL kredi kullandırıldığını öğrendiğini iddia etti. Bu işlemi iptal ettirmek ve borcunu sildirmek amacıyla ertesi gün mağazaya gittiğini anlatan B.U., yanında korkutmak amacıyla bir döner bıçağı ve bir ekmek bıçağı götürdüğünü söyledi. Çalışanlarla arasında tartışma çıktığını belirten şüpheli, Berna A.'ya döner bıçağıyla vurduğu anları hatırlamadığını savundu.

KAN BENİ ÇEKİYOR

Psikolojik ilaçlar kullandığını ve zaman zaman halüsinasyon gördüğünü anlatan şüpheli, "Ben kan gördüğüm zaman kan beni çekiyor, daha çok kan görmek istiyorum. Halisünasyon görüyorum. Yanıma bazen gölgeler geliyor, ben onlarla konuşuyorum" dedi.

Kadına zarar vermek amacıyla mağazaya gitmediğini savunan şüpheli, olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti. Şüphelinin avukatı Sedat Gülen ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tespit edilmesi gerektiğini belirterek bu yönde inceleme yapılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı