Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 kaybeden Amedspor'da teknik direktör Besnik Hasi, maçın ardından açıklamalar yaptı.

''OYUNA YETERLİ KALİTEYİ GETİREMEDİK''

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli hoca, "Oyuncularımız eksik, bazı oyuncularımız cezalı, bazı oyuncularımız kart cezalı sınırlarında veya kart cezalıydı. Ondan dolayı oyuncularımdan yoksundum. Küçük ve dar bir kadrom var. Maça başladığımız ilk 11 ile galibiyeti getirir diye umuyordum. 3 puan bizim için çok önemliydi. İlk yarıda maçın içerisindeydik. Şanslar yakaladık. Fakat ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyuna yeterli kaliteyi getiremedik. Çaykur Rizespor çok güçlü bir takım. Kontra ataklara çok iyi çıkıyorlar. Çok zekice planlanmış organizasyonları var. Golü de attılar. Golü yediğiniz ve geriye düştüğünüz zaman işimiz daha zor oluyor. Birkaç ay boyunca gayet iyi bir şekilde içeride galibiyet serilerini devam ettirdik. Fakat bugün başka bir durum oldu. Tam tersi bir durum oldu. Bugün yenildik. Yani oyuncularım maçı çevirmek için ellerinden gelen her şeyi iyi yaptı. Fakat sahaya bugün o yeterli kaliteyi yansıtamadık.'' dedi.

''KENDİSİ ŞEHRE DÖNMEDİ''

Besnik Hasi, Mbaye Diagne'nin kadroda yer almamasına yönelik bir soruyu yanıtlayarak "Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi şehre dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Ulaşamadım. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir." sözlerini sarf etti.