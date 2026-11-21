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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağışlı havayla birlikte Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi ve çevresindeki gökdelenlere yıldırım düştü. Gökyüzünü aydınlatan yıldırımlar kameraya yansıdı.

Ataşehir'de akşam saatlerinde etkili olan yağışlı havayla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul Finans Merkezi ve çevresinde bulunan yüksek binalara yıldırım isabet etti. Gökdelenlerin üzerinde oluşan yıldırımlar görsel şölen oluştururken, o anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, gökyüzünü aydınlatan yıldırımların yüksek binalara isabet ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı