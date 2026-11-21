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Kocaeli deplasmanında 2-2'lik beraberliğin ardından bırakılan iki puan, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de moralleri altüst etti.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 11'e yükselmesiyle birlikte zirve yolunda kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertlilerde, karşılaşma sonrası soyunma odasında ve kulüp koridorlarında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

YÖNETİMDEN ACİL ZİRVE: KADRO DIŞI SEÇENEĞİ MASADA

Alınan beklenmedik beraberliğin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, maçın hemen sonrasında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Takımın şampiyonluk potasından uzak kalmasını ve sahadaki ruhsuz görüntüsünü masaya yatıran kurmayların, gidişata müdahale etmek için sert önlemler almayı planladığı iddia edildi. İddialara göre yönetimin gündemindeki en sıcak başlık kadro dışı kararları oldu.

Disiplinsiz tavırlar sergileyen veya form grafiği beklentilerin çok altında kalan 1 veya 2 futbolcuyla ilgili yaptırım uygulamaya hazırlanan sarı-lacivertli idarecilerin, atacağı bu radikal adımlarla takım içindeki rekabeti artırmayı ve camiayı yeniden şampiyonluk havasına sokmayı amaçladığı belirtildi.