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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceğini açıklayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. Komisyon tartışmaları üzerinden muhalefetin tutumunu eleştiren Bahçeli, iktidar kanadının bu süreçteki kararlılığını vurguladı.

"TAVSİYELERİMİZİ DİNLEMEYEREK CHP'Yİ BÖLMEYİ BAŞARDINIZ"

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Tavsiyelerimizi dinlemeyerek 103 yıllık CHP’yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz."

"ERGEN DEVRİMCİLİĞİ"

"Devlet adabının yanında, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ederek, kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden, 'ergen devrimciliği' Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz."