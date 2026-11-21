BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre vale, müşteriye ait cipi park etmeye çalışırken, fren yerine gaza basması sonucu restoranın içerisine girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, vale gözaltına alındı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonuna gelen 34 PMU 440 plakalı lüks cipin sürücüsü, aracını park etmesi için valeye teslim etti. Aracı park etmek için manevra yapan vale Haluk Çelik, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Bir anda hızlanan cipin direksiyon hakimiyetini kaybeden Çelik, araçla düğün salonunun bitişiğindeki restorana girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, cip ve restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, vale Haluk Çelik'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı