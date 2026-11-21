Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

''DEVRE ARASINDA TRANSFERLE UĞRAŞMAM''

Devre arasında takıma transfer yapılmaması gerektiğini ifade eden İlker Yağcıoğlu, "Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam devre arasında hiç transferle falan uğraşmam. Çünkü şampiyon olma ihtimali yok. Bu hakemler bu şekilde çaldığı sürece Fenerbahçe şampiyon falan olamaz. Onu net bir şekilde söyleyeyim. İşin oyun tarafı, kötü. Çorum maçında ne kadar iyi şeyler söylediysek, bu maçta... Özellikle ilk 30 dakika inanılacak gibi değildi. Lukaku topla sadece 4 kere buluşmuştu ve rakip sahada pas isabeti sıfırdı İrfan Can ile birlikte. Rakip yarı sahada isabetli pas yapamamışlar! Nasıl rakip kaleye gideceksin, nasıl atak yapacaksın? dedi. Gidemiyorsun."

''ŞİMDİ BENCE DAHA DA TESCİLLENDİ''

Sözlerine devam eden İlker Yağcıoğlu, "Hocanın Lukaku - Vedat tercihini de anlamakta zorlanıyorum. Olmuyor, niye ısrar ediyorsunuz? Lukaku ile olmuyor. Vedat'ın oynamamasını anlamıyorum. Ben iki hafta önce de söyledim, 9 puan gerideyken lig bitti demiştim. Şimdi bence daha da tescillendi. 11 puan geriden gelip şampiyon olması çok kolay değil. Beşiktaş ve Trabzonspor da işin içinde çünkü. Önümüzdeki yıllarla ilgili bence bir takım adımlar atılmalı." ifadelerini kullandı.