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KONYA'da Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde bekleyen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi aynı hastaneye kaldırıldı.

BIÇAKLI KAVGANIN YARALISI İÇİN TOPLANDILAR

Olay, saat 19.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi Acil Servisi bahçesinde meydana geldi. Daha önce Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan yakınları için hastanenin bahçesinde toplanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine grup içinden kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu C.S., K.D. ve M.L.Y. yaralandı. Bu sırada hastanede görevli polis ve jandarma ekipleri de olaya müdahale etti. Yaralılar acil servisteki görevliler tarafından sedyelerle hastaneye taşındı.

HASTANEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu belirtildi. Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı