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Antalya Alanya'da Çarşı Mahallesi'nde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve öğretmen bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen kurtarılamazken, olay yerinden motosikletle kaçan 2 şüpheli kaldıkları evde gözaltına alındı.

ÖĞRETMENİ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde öğretmen Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. bıçakla Demir'i yaraladı. Ardından H.Ö. ve K.G. motosikletle olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelileri kaldıkları evde gözaltına aldı.

Kaynak: AA