Antalya'da öğretmen bıçaklanarak öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme kavgasında öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Alanya'da Çarşı Mahallesi'nde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve öğretmen bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen kurtarılamazken, olay yerinden motosikletle kaçan 2 şüpheli kaldıkları evde gözaltına alındı.
ÖĞRETMENİ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde öğretmen Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. bıçakla Demir'i yaraladı. Ardından H.Ö. ve K.G. motosikletle olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelileri kaldıkları evde gözaltına aldı.