Survivor All Star 2025'te şampiyonluk adayları arasında gösterilen Almeda Baylan, anneannesini kaybetti. Baylan, acı haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

ÜÇÜNCÜ KALP KRİZİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Baylan'ın anlattığına göre anneannesi daha önce iki kez kalp krizi geçirdi. Yaşlı kadın, bugün sabah saatlerinde geçirdiği yeni bir krizin ardından hayatını kaybetti. Almeda Baylan şu ifadeleri kullandı: "Canım anneannemi kaybettik. 2 kez kalp krizi ve sonrası bu sabah tekrar kalp krizi ile rahmetli oldu. Canım yanıyor. Aile ödül oyununa gelmişti. Seni hiç unutmayacağım anne yarım, anneannem."

FİNALE GÜNLER KALA DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Osmaniye doğumlu Almeda Baylan, Survivor ile geniş kitlelerin tanıdığı bir isim oldu. Yüzme ve dalış sporlarıyla ilgilenen Baylan, Survivor All Star 2025'te finalin favorileri arasında gösteriliyordu; ancak İstanbul'daki büyük finale günler kala diskalifiye edilerek yarışmaya veda etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi