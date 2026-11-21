Konya'da işletmeci Bayram Duran husumetlisi tarafından av tüfeğiyle öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karatay ilçesinde işletmeci Bayram Duran, aralarında husumet bulunan Fatih P. tarafından iş yerinde av tüfeğiyle öldürüldü. Şüpheli Fatih P., olayın ardından jandarma karakoluna giderek teslim oldu ve jandarma soruşturma başlattı.
KONYA'da Bayram Duran, daha önce aralarında husumet bulunan Fatih P. tarafından iş yerinde tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli jandarmaya teslim oldu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki beyaz eşya satan iş yerinde meydana geldi. İşletmeci Bayram Duran, daha önce aralarına husumet bulunan ve iş yerine gelen Fatih P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih P. yanında getirdiği av tüfeğiyle Bayram Duran'a ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Bayram Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi Fatih P.'nin ise kısa süre sonra jandarma karakoluna giderek teslim olduğu belirtildi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.