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KONYA'da Bayram Duran, daha önce aralarında husumet bulunan Fatih P. tarafından iş yerinde tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki beyaz eşya satan iş yerinde meydana geldi. İşletmeci Bayram Duran, daha önce aralarına husumet bulunan ve iş yerine gelen Fatih P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih P. yanında getirdiği av tüfeğiyle Bayram Duran'a ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Bayram Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi Fatih P.'nin ise kısa süre sonra jandarma karakoluna giderek teslim olduğu belirtildi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı