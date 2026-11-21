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Trabzonspor'a veda ettikten sonra kamuoyunda pek görünmeyen ve dinlenmeye çekilen Fatih Tekke, sürpriz bir şekilde Ada'da ortaya çıktı.

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇINI İZLEDİ

Premier Lig'in dikkat çeken randevularından biri olan Newcastle United - Arsenal mücadelesini tribünden takip eden Tekke'nin maç esnasındaki görüntüleri futbolseverlerin ilgisini çekti.

''EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILIYOR'' İDDİASI

Tecrübeli teknik adamın İngiltere ziyaretinin yalnızca maç izlemekle sınırlı olmadığı öğrenildi. İddialara göre Fatih Tekke'nin, teknik direktörlük kariyerinde kendisini daha da geliştirmek ve modern futbol trendlerini yakından takip etmek amacıyla İngiltere'de birtakım eğitim kurslarına katıldığı ifade edildi.