Orta Doğu'da savaş alarmına neden olan gelişmeler peş peşe yaşandı. İran'ın Bahreyn'deki ABD askeri unsurlarını hedef aldığı belirtilirken Amerikan F-35A savaş uçağından acil durum sinyali geldiği bildirildi.

ABD F-35A SAVAŞ UÇAĞINDAN ACİL DURUM SİNYALİ

Basra Körfezi'nde İran ile ABD arasındaki askeri gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı üzerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. ABD Hava Kuvvetlerine ait F-35A savaş uçağının uçuş sırasında acil durum kodu yayımladığı bildirildi. Söz konusu sinyalin hangi nedenle verildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Uçağın teknik bir sorun yaşayıp yaşamadığı veya bölgede gerçekleştiği belirtilen saldırılarla bağlantılı bir durumun söz konusu olup olmadığı netlik kazanmadı. Hürmüz Boğazı üzerinde yaşandığı belirtilen gelişme, İran'ın Bahreyn'deki ABD askeri varlığını hedef aldığı yönündeki haberlerle aynı döneme denk geldi.

İRAN'DAN BAHREYN'DEKİ ABD ASKERLERİNE SALDIRI

İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD askeri unsurlarına saldırı düzenlediği bildirildi. CBS'ye konuşan ABD'li bir yetkili, bölgedeki Amerikan askerlerinin hedef alındığını belirtti. Yetkili, "İran bölgedeki askerlerimize bir saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı. Açıklama, İran'ın Bahreyn'deki askeri hedeflere yönelik saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından geldi. Saldırının hangi askeri tesisleri etkilediği, Amerikan personeli arasında yaralı veya can kaybı bulunup bulunmadığı ve askeri altyapıda oluşan hasarın boyutu konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

İRAN'DAN İKİ PATRIOT RADARI İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki saldırıya ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İran tarafı, ABD ordusuna ait iki Patriot hava savunma radarının Bahreyn'de imha edildiğini öne sürdü. Patriot hava savunma sistemleri, hava tehditlerinin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla kullanılan askeri savunma unsurları arasında yer alıyor. Bu nedenle radarların hedef alındığı yönündeki açıklama, bölgedeki hava savunma kapasitesi açısından önem taşıyor.

BAHREYN'DE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran'ın saldırısına ilişkin gelişmelerin ardından Bahreyn'de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Bahreyn yönetimi, İran saldırısının sivil bir endüstriyel tesise isabet ettiğini açıkladı. Bu açıklama, saldırıların yalnızca askeri tesislerle sınırlı kalmadığına ilişkin endişeleri artırabilecek bir gelişme olarak öne çıktı. Ancak endüstriyel tesisin hangi bölgede bulunduğu, ne ölçüde zarar gördüğü ve olayda yaralananların olup olmadığı konusunda aktarılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi