Döviz Kuru Haberleri - Döviz Kuru Haber - Haberler
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Döviz Kuru Haberleri

Döviz Kuru haber, Döviz Kuru son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Afyonkarahisar'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - 19 Dakika Önce
Turizmciler uyarıyor, 'Gelecek sene Türk misafirlere oda kalmayabilir'

Turizmciler uyarıyor, "Gelecek sene Türk misafirlere oda kalmayabilir"

Döviz kurundaki hareketlenmelerden dolayı gelecek yıl yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin oldukça artacağını belirten turizmci Salih Er, Türk misafirlere seslenerek, "Erken rezervasyonda istediğiniz oteli aldınız, aldınız. Alamazsanız sıkıntı büyük" dedi.
Döviz Kuru - 42 Dakika Önce
Ordu'da fahiş fiyat denetimi

Ordu'da fahiş fiyat denetimi

Ordu'da zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Döviz Kuru - 7 Dakika Önce
Altındağ'da fiyat denetimi

Altındağ'da fiyat denetimi

Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için ilçe genelinde marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - 2 Saat Önce
KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ

KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ

KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ Yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen "raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli ürünler bulunmuyor" yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.
Döviz Kuru - Dün 20:17
Hangi marketler ürünlerde indirim yaptı? Tarım Kredi, ŞOK, Migros, CarrefourSA indirim yaptı mı? Hangi marketlerde fiyatlar düştü?

Hangi marketler ürünlerde indirim yaptı? Tarım Kredi, ŞOK, Migros, CarrefourSA indirim yaptı mı? Hangi marketlerde fiyatlar düştü?

Dolardaki düşüş sonrası marketler teker teker indirime gitmeye başladı. Vatandaşlar hangi marketler ürünlerde indirim yaptı merak ediyor. Peki, Hangi marketler ürünlerde indirim yaptı? Tarım Kredi, ŞOK, Migros, CarrefourSA indirim yaptı mı? Hangi marketlerde fiyatlar düştü? ŞOK marketler fiyatları düşürdü mü? Migros fiyatları düşürdü mü? İşte detaylar...
Döviz Kuru - Dün 20:03
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı

Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı

Ordu'da, Ticaret Bakanlığı ve Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.
Döviz Kuru - Dün 18:47
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı

Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı

- Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Döviz Kuru - Dün 17:47
Anamur'da marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

Anamur'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimi

Mersin'in Anamur ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - Dün 17:07
Altıeylül'de marketlere fahiş fiyat denetimleri

Altıeylül'de marketlere fahiş fiyat denetimleri

Altıeylül'de marketlere fahiş fiyat denetimleriBALIKESİR Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Altıeylül'de hizmet veren yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.
Döviz Kuru - Dün 16:58
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Sakarya'da, zabıta ekiplerince marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.
Döviz Kuru - Dün 16:54
Sivas'ta fahiş fiyat denetimi yapıldı

Sivas'ta fahiş fiyat denetimi yapıldı

- Marketler mercek altında!
Döviz Kuru - Dün 16:48
Akşener: Türkiye huzursuzluktan ve gerilimden bıktı

Akşener: Türkiye huzursuzluktan ve gerilimden bıktı

İZMİR'de Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) düzenlediği ESİAD Liderler Buluşması toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti olarak iş insanlarının üretmesi için güven ortamının kurulduğu bir düzeni yaratmak için yola çıktıklarını söyledi.
Döviz Kuru - Dün 16:34
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten gıda firmaları ve marketlere indirim çağrısı

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten gıda firmaları ve marketlere indirim çağrısı

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, market ve gıda firmalarına, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.
Döviz Kuru - Dün 16:21
Marketlere fahiş fiyat denetimi

Marketlere fahiş fiyat denetimi

Edirne'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapılıyor.
Döviz Kuru - Dün 16:11
Yozgat'ta marketlere fahiş fiyat denetimi

Yozgat'ta marketlere fahiş fiyat denetimi

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hizmet veren marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Döviz Kuru - Dün 15:51
Erzurum'da zabıta ekiplerinin marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi sürüyor

Erzurum'da zabıta ekiplerinin marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi sürüyor

Erzurum'da zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.
Döviz Kuru - Dün 15:42
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi

Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - Dün 15:00
Türk-iş açlık sınırını açıkladı mı? Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı nedir?

Türk-iş açlık sınırını açıkladı mı? Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı nedir?

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Aralık 2021 sonuçları açıklandı mı? vatandaşlar merak ediyor. Türk-iş açlık sınırını açıkladı mı? Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı nedir?
Döviz Kuru - Dün 14:50
CarrefourSA'dan fiyatlarda indirim açıklaması Açıklaması

CarrefourSA'dan fiyatlarda indirim açıklaması Açıklaması

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'da indirimler reyonlara yansımaya başladı.
Döviz Kuru - Dün 14:36
Marketlere fahiş fiyat denetimi

Marketlere fahiş fiyat denetimi

Malatya Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de döviz kurundaki düşüşe rağmen satışa sunulan ürünlerde fiyat indirimi yapmayan aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - Dün 14:35
Yıldırım: 'Ekonomi politikasına güvenmek zorundayız'

Yıldırım: "Ekonomi politikasına güvenmek zorundayız"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2022 yılında yapmayı planladıkları yeni yatırımlardan geri çekilmeyeceklerini belirterek, "Yatırımcılar olarak devletin ekonomi politikasına güvenmeli, yatırımlarımıza ara vermeden devam etmeliyiz" dedi.
Döviz Kuru - Dün 14:31
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi, ŞOK ve Migros'un ardından CarrefourSA da indirime gitti

Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi, ŞOK ve Migros'un ardından CarrefourSA da indirime gitti

Dolardaki düşüş sonrası marketler teker teker indirime gitmeye başladı. Kurdaki gerileme sonrası Tarım Kredi, ŞOK Marketler ve Migros indirime gittiğini duyurmuştu. İndirim kervanına CarrefourSA da katıldı. Market zinciri bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı. Bu hamlenin ardından gözler A-101 ve BİM'e çevrildi.
Döviz Kuru - Dün 14:14
ESDER'den ticaret yapanlara 'fiyatları düşürün' çağrısı

ESDER'den ticaret yapanlara "fiyatları düşürün" çağrısı

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ticaret yapanlara, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.
Döviz Kuru - Dün 14:12
Sakarya'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Sakarya'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Sakarya'da, zabıta ekiplerince marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.
Döviz Kuru - Dün 13:53
BİNGÖL / ŞIRNAK - Marketlerde 'fahiş fiyat ve kur indirimi' denetimi

BİNGÖL / ŞIRNAK - Marketlerde "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi

Bingöl ve Şırnak'ta Ticaret İl müdürlükleri ve belediye ekipleri tarafından döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - Dün 12:35
AKSARAY'DA 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

AKSARAY'DA 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

AKSARAY'da zabıta ekipleri, döviz kurundaki düşüş sonrası fahiş fiyatla ürün satılmasını engellemek için başta zincir marketler olmak üzere birçok iş yerinde denetim yaptı.
Döviz Kuru - Dün 12:20
KIRIKKALE'DE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

KIRIKKALE'DE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

KIRIKKALE Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, döviz kurundaki düşüşün ardından marketlerde fiyat farkını tespit etmek için denetim yaptı.
Döviz Kuru - Dün 12:20
Aralıkta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira oldu

Aralıkta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira oldu

Türk-İş'in araştırmasında, aralık ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 4 bin 926 lira oldu.
Döviz Kuru - Dün 11:39
Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti

Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti

Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çektiELAZIĞ Döviz kurundaki düşüş sonrası vatandaşların indirim beklentilerine ilk olumlu yanıt Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan küçük bir bakkaldan geldi.
Döviz Kuru - Dün 11:38
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi ve ŞOK'un ardından Migros da fiyatlarda indirime gitti

Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi ve ŞOK'un ardından Migros da fiyatlarda indirime gitti

Dolardaki düşüş sonrası marketlerden teker teker beklenen adımlar gelmeye başladı. Kurdaki gerileme sonrası Tarım Kredi ve ŞOK Marketler indirime gittiğini duyurmuştu. İndirim kervanına katılan son market ise Migros oldu. Migros meyve-sebze, ayçiçek yağı, şeker, peynir ve tuvalet kağıdı gibi birçok üründe indirime gittiğini açıkladı.
Döviz Kuru - Dün 11:36
Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları

Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk Lirası mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi.
Döviz Kuru - Dün 09:58
Başkan Geçirgen: 'Döviz kurunun düşmesiyle artık marketler de indirim getirmeli'

Başkan Geçirgen: "Döviz kurunun düşmesiyle artık marketler de indirim getirmeli"

- Başkan Geçirgen: "Döviz kurunun düşmesiyle artık marketler de indirim getirmeli" Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, döviz kurunun düşmesiyle beraber marketlerde de indirim yapılması gerektiğini söyledi.
Döviz Kuru - Dün 09:50
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Son yılların en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto paralarla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021'in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları bir araya getirdi.
Döviz Kuru - Dün 09:06
MHP fiyat indirimi için sahada

MHP fiyat indirimi için sahada

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Gaziantep il ve ilçe teşkilatları sahaya inerek "Devletimin Yanındayım" kampanyası kapsamında esnafa ürünlerde indirim yapmaları çağrısında bulunuyor.
Döviz Kuru - Dün 00:58
CHP'Lİ ÖZTUNÇ: 20 ARALIK'TA DOLARI YÜKSEKTEN SATIP UCUZDAN ALANDAN HESAP SORACAĞIZ

CHP'Lİ ÖZTUNÇ: 20 ARALIK'TA DOLARI YÜKSEKTEN SATIP UCUZDAN ALANDAN HESAP SORACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 20 Aralık'ta Türkiye'de ekonomi darbesi yapıldığını belirterek, "20 Aralık günü doları yüksekten satıp sabahtan ucuzdan alan kim ise, onları belirlemek bizim namus borcumuz.
Döviz Kuru - 26.12.2021
MHP fiyat indirimi için sahada

MHP fiyat indirimi için sahada

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Gaziantep il ve ilçe teşkilatları sahaya inerek "Devletimin Yanındayım" kampanyası kapsamında esnafa ürünlerde indirim yapmaları çağrısında bulunuyor.
Döviz Kuru - 26.12.2021
DESTİCİ DEVLETTEN ALDIĞIN PARAYLA BİR ELİN YAĞDA, BİR ELİN BALDA YAŞAYAMAZSIN

DESTİCİ DEVLETTEN ALDIĞIN PARAYLA BİR ELİN YAĞDA, BİR ELİN BALDA YAŞAYAMAZSIN

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın karşısında olan ittifak üyelerinin hazineden aldıkları 650 milyon TL'yi devlete bağışlamaları için çağrıda bulunarak, Sen devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın dedi.
Döviz Kuru - 26.12.2021
Destici: Devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın

Destici: Devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın karşısında olan ittifak üyelerinin hazineden aldıkları 650 milyon TL'yi devlete bağışlamaları için çağrıda bulunarak, "Sen devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın" dedi.
Döviz Kuru - 26.12.2021
BTSO Başkanı İbrahim Burkay Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle buluştu

BTSO Başkanı İbrahim Burkay Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 200'den fazla işyerinin yer aldığı Gıda Toptancıları Çarşısı'nı ziyaret etti.
Döviz Kuru - 26.12.2021
Polatlı'da fahiş fiyatta satış yapan marketlere 150 bin TL para cezası

Polatlı'da fahiş fiyatta satış yapan marketlere 150 bin TL para cezası

Polatlı'da zabıta, ilçedeki marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetim başlattı.
Döviz Kuru - 26.12.2021
Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı' ve 'Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları

Kuveyt Türk'ten "Kur Korumalı" ve "Dönüşüm Destekli" TL katılma hesapları

Kuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk lirası (TL) mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi.
Döviz Kuru - 26.12.2021
Zonguldak'taki fotoğraf stüdyolarından indirimli tarife

Zonguldak'taki fotoğraf stüdyolarından indirimli tarife

Zonguldak'ta fotoğraf stüdyoları döviz kurunun gerilemesi ile maliyetlerin düştüğünü açıklayarak fiyatlarda indirim yapacaklarını açıkladı.
Döviz Kuru - 26.12.2021
TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki: Cezalar caydırıcı değil

TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki: Cezalar caydırıcı değil

Doların düşmesi sonrasında beklenen indirimlerin halen yapılmadığını belirten Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar" ifadesini kullandı.
Döviz Kuru - 26.12.2021
Salihli zabıtasından 'Fahiş fiyat' denetimi

Salihli zabıtasından 'Fahiş fiyat' denetimi

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - 26.12.2021
Göger'den çağrı: 'Döviz kuru düştü zamlar geri çekilmeli'

Göger'den çağrı: "Döviz kuru düştü zamlar geri çekilmeli"

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, döviz kurundaki düşüşün maliyetleri azalttığını belirterek, tüm ürünlerde indirim çağrısı yaptı.
Döviz Kuru - 26.12.2021
OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretim ve tedarikten kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin bozulması, kur hareketliliği ve faizlerin yıl sonu kapanışına etki eden faktörler olarak 2021 boyunca sektörün karşısına çıktığını kaydetti. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Mersin, bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.
Döviz Kuru - 26.12.2021
Avcı'dan 'Fiyatlar aşağı çekilsin' ziyaretleri

Avcı'dan "Fiyatlar aşağı çekilsin" ziyaretleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, döviz kurundaki düşüşün ardından mal ve hizmetlere yansıtılan fiyatların aşağı çekilmesi maksadıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan kampanya için sahaya çıktı.
Döviz Kuru - 26.12.2021
Polatlı Belediyesi'nden fahiş fiyat denetimi

Polatlı Belediyesi'nden fahiş fiyat denetimi

Polatlı Belediyesi'nden fahiş fiyat denetimi Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Pozantı ilçesinde fiyat denetimi yapıldı

Pozantı ilçesinde fiyat denetimi yapıldı

Pozantı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
'Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk'

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk. Gaziantep, potansiyeli ve çalışkanlığıyla bu kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerimizin başında geliyor" dedi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik eleştirisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada pitbul gibi vahşi hayvanların sahiplerini uyararak, "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" dedi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık (2)

Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık (2)

215 TESİSİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkent Mahallesi'ndeki alanda Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları ile 5 milyar lira değerindeki 215 tesisin toplu açılış törenine katıldı.
Döviz Kuru - 25.12.2021
AFYONKARAHİSAR - BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, kur dalgalanmasını değerlendirdi

AFYONKARAHİSAR - BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, kur dalgalanmasını değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, döviz kurundaki dalgalanmaya karşı son yapılan hamleleri doğru bulduklarını belirtti.
Döviz Kuru - 25.12.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'İnşallah Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edecek'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "İnşallah Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edecek"

- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "İnşallah Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edecek" "Türkiye milli savunma sanayisinde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldi" "Yeni ekonomik modelle birlikte yolumuza devam ediyoruz" AK Parti Genel Başkanvekili...
Döviz Kuru - 25.12.2021
Öztrak: 'Hazine yükümlülük altına sokuluyor'

Öztrak: "Hazine yükümlülük altına sokuluyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarıyla ilgili açıklama yapıldıktan 4 gün sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulama esaslarını açıkladı.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Rus tarım şirketinden organik gübre üretimi için Türkiye'ye yatırım hamlesi

Rus tarım şirketinden organik gübre üretimi için Türkiye'ye yatırım hamlesi

Türkiye'ye tarım sektöründe yatırım yatırım yapmak için harekete geçen Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği ile LaBiance Turizm A.Ş. tarafından Türk-Rus Tarım Sektörü B2B Heyetler Arası Toplantı organizasyonu gerçekleştirildi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
ŞOK Market'ten indirim açıklaması

ŞOK Market'ten indirim açıklaması

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten yanıt geldi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Fırsatçılara uyarı

Fırsatçılara uyarı

Döviz kurundaki düşüş fiyatlara yansıtıldı mı?Tedarikçi firmadan alınan malın etiket fiyatıyla arasındaki fark ne durumda.
Döviz Kuru - 25.12.2021
10 yaş üzeri araç alırken dikkat edilmesi gerekenler!

10 yaş üzeri araç alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Pilot Garage, ikinci el araç satın almayı düşünen tüketiciler için bir dizi öneri ve uyarılarda bulundu.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Dolardaki düşüş sonrası marketler elini taşın altına sokmaya başladı! Tarım Kredi'nin ardından ŞOK da indirime gitti

Dolardaki düşüş sonrası marketler elini taşın altına sokmaya başladı! Tarım Kredi'nin ardından ŞOK da indirime gitti

Dolardaki düşüş sonrası herkes yapılan zamların geri çekilmesini isterken, marketlerden de birer birer beklenen adımlar atılmaya başlandı. Kurdaki düşüşten dolayı ilk olarak indirime giden market Tarım Kredi olmuş ve fiyatlarda yüzde 30'a varan indirim yapmıştı. Tarım Kredi'nin ardından ŞOK Marketler de dövizdeki düşüş nedeniyle fiyat indirimine gitti.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı

Belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, döviz kuru artışını bahane ederek fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri süresiz kapatacaklarını bildirdi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Şanlıurfa'da fiyat indirimine yönelik denetimler sürdürüyor

Şanlıurfa'da fiyat indirimine yönelik denetimler sürdürüyor

Şanlıurfa'da fiyat indirimine yönelik denetimler sürdürüyor Şanlıurfa zabıta ekipleri, Balıklıgöl platosu ve çevresindeki tarihi iç çarşılarda kuru çay ve kahve fiyatlarını denetledi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Beykoz STK toplantısında konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Beykoz STK toplantısında konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, stokçular, kara borsacılar, fırsatçılar, kalpazanlarla sonuna kadar devlet ve millet olarak mücadele edeceklerini belirterek, "Vatandaşımızın ve insanımızın hakkını yedirmeyeceğiz.
Döviz Kuru - 25.12.2021
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: EKONOMİK AKILLA İZAH EDİLEMEZ, DIŞTAN SALDIRI VAR

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: EKONOMİK AKILLA İZAH EDİLEMEZ, DIŞTAN SALDIRI VAR

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemde Türkiye'de döviz kurundaki dalgalanma ile ilgili, "Ekonomide büyük bir sorun yokken nasıl olur da o ülkenin para birimi bu şekilde spekülatif saldırıyla değer kaybeder. Bu gerçekten ekonomik akılla izah edilemez.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Gıda Çarşısı esnafına 'indirim' ziyareti

Gıda Çarşısı esnafına "indirim" ziyareti

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile MÜSİAD Şube Başkanı Bilal Saygılı, döviz kurundaki gerileme sonrası fiyatlarında indirim yapan ve bu konuda hazırlıklarını sürdüren Gıda Çarşısı esnafına ziyarette bulundu.
Döviz Kuru - 25.12.2021
'2 ay önce 1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira'

"2 ay önce 1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira"

DÖVİZ kurundaki artış etikete de yansıdı.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şart koştu

Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şart koştu

Dolardaki düşüş sonrası vatandaş gözlerini market etiketlerine çevirdi. Herkes yapılan zamların geri çekilmesini beklerken, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç konu hakkında bir değerlendirme yaptı. Dolardaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de fiyatları aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
TESK Başkanı Palandöken: 'Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük'

TESK Başkanı Palandöken: "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı." ifadesini kullandı.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Balıkçıdan örnek davranış... Döviz kuru düşünce fiyatları aşağı çekti

Balıkçıdan örnek davranış... Döviz kuru düşünce fiyatları aşağı çekti

Balıkçıdan örnek davranış... Döviz kuru düşünce fiyatları aşağı çekti Düzceli Balıkçı Tuncay Kılıç, "Elimizi taşın altına koyduk, fiyatları aşağıya çektik" Düzce'de balıkçılık yapan bir esnaf, dolar kurunun düşmesinin ardından balık fiyatlarında indirimler yaparak örnek bir davranışa imza attı.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde fiyat ve gramaj denetimi yaptı.
Döviz Kuru - 25.12.2021
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Aralık 2021

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Aralık 2021

İTÜ'nün "Kozalak"ı, orman yangınlarını erkenden haber verecekİTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen ve "Kozalak" adı verilen cihaz;
Döviz Kuru - 25.12.2021
Sındırgı'da etiket denetimi sürüyor

Sındırgı'da etiket denetimi sürüyor

- Sındırgı'da etiket denetimi sürüyor Sındırgı ilçesinde, zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik marketlerde denetim yapmaya devam ediyor.
Döviz Kuru - 25.12.2021
TESK Başkanı Palandöken'den fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

TESK Başkanı Palandöken'den fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

- TESK Başkanı Palandöken'den fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama Market fiyatlarının döviz kurunun inmesinden sonra fiyatlarında indirim yapmasını gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada...
Döviz Kuru - 25.12.2021
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika gündem haberi... ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, cari açığı yüksek üretim ve ihracat artışıyla düşürmektir hatta cari fazlaya geçmektir.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına ilişkin, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23, 8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı"

İSTANBUL (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23, 8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.
Döviz Kuru - 24.12.2021
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Pendik STK toplantısında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Pendik STK toplantısında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin ekonomik temeli, rasyonel gerekçesi olmayan, hiçbir teorik kalıba sığmayan bir saldırı, operasyon döneminden geçtiğini söyledi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Kur korumalı TL mevduat sistemine ne kadar para yatırıldı?

Kur korumalı TL mevduat sistemine ne kadar para yatırıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı. Yeni sisteme vatandaşların ilgisi merak ediliyor. Peki Kur korumalı TL mevduat sistemine ne kadar para yatırıldı?
Döviz Kuru - 24.12.2021
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıklayan Erdoğan, "Programın açıklanmasından beri Türk Lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." dedi.
Döviz Kuru - 25.12.2021
Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? 24 Aralık Cuma dolar ne kadar? Döviz (Dolar, Euro, Sterlin, Altın) düşer mi çıkar mı?

Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? 24 Aralık Cuma dolar ne kadar? Döviz (Dolar, Euro, Sterlin, Altın) düşer mi çıkar mı?

Doların düşüşü devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5 TL birden düşen dolar bugün 11-12 TL arasında değişkenlik göstermektedir. An itibariyle dolar 11,3 TL'dir. Vatandaşlar dolar 10 TL'nin altına iner mi yoksa inmez mi merak ediyor. Peki, Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? 24 Aralık Cuma dolar ne kadar? Döviz (Dolar, Euro, Sterlin, Altın) düşer mi çıkar mı? İşte detaylar...
Döviz Kuru - 24.12.2021
Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı değerlendirdi

Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı değerlendirdi

Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, "Önemli bir toplantı gerçekleşti.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Son dakika haberleri | Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haber: Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, "Önemli bir toplantı gerçekleşti.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Üsküdar'da zincir marketlere yüksek fiyat denetimi

Üsküdar'da zincir marketlere yüksek fiyat denetimi

Üsküdar'da zincir marketlere yüksek fiyat denetimiİSTANBUL Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yüksek fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Memur-Sen'den, ek zam öncesi hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin

Memur-Sen'den, ek zam öncesi hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin

Memur-Sen Konfederasyonu, ek zam öncesi kamu görevlilerinin gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi için hükümete çağrıda bulundu.
Döviz Kuru - 24.12.2021
BABACAN: BU KADAR BÜYÜK GİDİŞ GELİŞ EKONOMİYE ÇOK AĞIR GELİR

BABACAN: BU KADAR BÜYÜK GİDİŞ GELİŞ EKONOMİYE ÇOK AĞIR GELİR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, döviz kurundaki değişim ile ilgili, "Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir" dedi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Bakan Karaismailoğlu'ndan esnafa, 'Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah Kerim'

Bakan Karaismailoğlu'ndan esnafa, "Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah Kerim"

Bakan Karaismailoğlu'ndan esnafa, "Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah Kerim"KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafın 'Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin açıklanmasının ardından döviz kurunda düşüş yaşanmasının çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı...
Döviz Kuru - 24.12.2021
Benzin ve Mazota yeniden indirim mi geldi? 24-25 Aralık Benzin, Mazot, Motorin, LPG'ye tekrardan indirim geldi mi? Benzine kaç kuruş indirim gelecek?

Benzin ve Mazota yeniden indirim mi geldi? 24-25 Aralık Benzin, Mazot, Motorin, LPG'ye tekrardan indirim geldi mi? Benzine kaç kuruş indirim gelecek?

Dünkü açıklamaya göre akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi yapılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1,63 ve motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim ürünleri pompa fiyatlarına yansımayacaktır. Bugün de aynı şekilde yeniden indirim geldi. Bunun ardından vatandaşlar, Benzine indirim geldi mi? 23 Aralık Benzin, Mazot, Motorin, LPG'ye indirim mi geldi? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim yapıldı? merak etti. İşte bilgiler...
Döviz Kuru - 24.12.2021
Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var

Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava var

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava olduğunu söyledi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim

Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafın, Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin açıklanmasının ardından döviz kurunda düşüş yaşanmasının çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim" karşılığını verdi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan

Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan

Ekonomik saldırıların püskürtülmesi noktasında zincir marketlerin indirim adımı atmaları noktasında çağrıda bulunan ve bunun için MHP teşkilatının ziyaretler gerçekleştirmesi yönünde öneride bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilk karşılık MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'tan geldi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Edremit Belediyesinden 'fahiş fiyat ve kur indirimi' denetimi

Edremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimi

Edremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimiVAN Van'ın Edremit Belediyesi ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Ağrı'da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Ağrı'da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik şehir merkezinde bulunan marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
BULGAR TURİSTLERE EDİRNE'DE 'LEVA' ŞOKU

BULGAR TURİSTLERE EDİRNE'DE 'LEVA' ŞOKU

BULGARİSTAN'dan döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte akın akın Edirne'ye alışverişe gelen turistler, para birimleri levanın yarı yarıya düşmesi üzerine şaşkınlık yaşadı.
Döviz Kuru - 24.12.2021
Hükümetin kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine MHP'den destek

Hükümetin kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine MHP'den destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi"ne destek vererek, artan fiyatlarda indirim yapılmasını istedi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
'Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik'

"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik"

Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim yeni de başlamamıştır, uzunca bir süredir devam etmektedir.
Döviz Kuru - 24.12.2021
MHP'den 'Zamları geri alın' kampanyası

MHP'den "Zamları geri alın" kampanyası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Zamları geri alın" kampanyası kapsamında, piyasadaki mal ve hizmetler için uygulanan aşırı fiyatların tekrar aşağı inmesi için sektör temsilcilerini ve firmaları...
Döviz Kuru - 24.12.2021
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere 'leva' şoku! Bu sefer istedikleri her şeyi alamadılar

Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere 'leva' şoku! Bu sefer istedikleri her şeyi alamadılar

Bulgaristan'dan döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte akın akın Edirne'ye alışverişe gelen turistler, para birimleri levanın yarı yarıya düşmesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Kurdaki ani düşüşe şaşırdıklarını belirten Bulgar turistler, bu yüzden fiyatların daha önceye göre pahalı geldiğini belirterek, ona göre alışveriş yaptıklarını söyledi.
Döviz Kuru - 24.12.2021
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