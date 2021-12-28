Döviz Kuru Haberleri - Döviz Kuru Haber - Haberler

Döviz Kuru Haberleri
Döviz Kuru haber, Döviz Kuru son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Afyonkarahisar'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldıAfyonkarahisar'da zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Turizmciler uyarıyor, "Gelecek sene Türk misafirlere oda kalmayabilir"Döviz kurundaki hareketlenmelerden dolayı gelecek yıl yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin oldukça artacağını belirten turizmci Salih Er, Türk misafirlere seslenerek, "Erken rezervasyonda istediğiniz oteli aldınız, aldınız. Alamazsanız sıkıntı büyük" dedi.
Ordu'da fahiş fiyat denetimiOrdu'da zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Altındağ'da fiyat denetimiAltındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için ilçe genelinde marketlerde denetim gerçekleştirdi.
KARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİKARESİ ZABITASI'NDAN SÜPERMARKETLERE FİYAT DENETİMİ Yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran Karesi Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen "raf fiyatı ile kasadaki fiyat farklı çıkıyor, indirimli ürünler bulunmuyor" yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.
Hangi marketler ürünlerde indirim yaptı? Tarım Kredi, ŞOK, Migros, CarrefourSA indirim yaptı mı? Hangi marketlerde fiyatlar düştü?Dolardaki düşüş sonrası marketler teker teker indirime gitmeye başladı. Vatandaşlar hangi marketler ürünlerde indirim yaptı merak ediyor. Peki, Hangi marketler ürünlerde indirim yaptı? Tarım Kredi, ŞOK, Migros, CarrefourSA indirim yaptı mı? Hangi marketlerde fiyatlar düştü? ŞOK marketler fiyatları düşürdü mü? Migros fiyatları düşürdü mü? İşte detaylar...
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldıOrdu'da, Ticaret Bakanlığı ve Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı- Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Anamur'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimiMersin'in Anamur ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Altıeylül'de marketlere fahiş fiyat denetimleriAltıeylül'de marketlere fahiş fiyat denetimleriBALIKESİR Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Altıeylül'de hizmet veren yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyorSakarya'da, zabıta ekiplerince marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.
Akşener: Türkiye huzursuzluktan ve gerilimden bıktıİZMİR'de Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) düzenlediği ESİAD Liderler Buluşması toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti olarak iş insanlarının üretmesi için güven ortamının kurulduğu bir düzeni yaratmak için yola çıktıklarını söyledi.
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten gıda firmaları ve marketlere indirim çağrısıMHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, market ve gıda firmalarına, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.
Marketlere fahiş fiyat denetimiEdirne'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapılıyor.
Yozgat'ta marketlere fahiş fiyat denetimiYozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hizmet veren marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Erzurum'da zabıta ekiplerinin marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi sürüyorErzurum'da zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimiSamsun'da, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Türk-iş açlık sınırını açıkladı mı? Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı nedir?Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Aralık 2021 sonuçları açıklandı mı? vatandaşlar merak ediyor. Türk-iş açlık sınırını açıkladı mı? Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı nedir?
CarrefourSA'dan fiyatlarda indirim açıklaması AçıklamasıSabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'da indirimler reyonlara yansımaya başladı.
Marketlere fahiş fiyat denetimiMalatya Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de döviz kurundaki düşüşe rağmen satışa sunulan ürünlerde fiyat indirimi yapmayan aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Yıldırım: "Ekonomi politikasına güvenmek zorundayız"Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2022 yılında yapmayı planladıkları yeni yatırımlardan geri çekilmeyeceklerini belirterek, "Yatırımcılar olarak devletin ekonomi politikasına güvenmeli, yatırımlarımıza ara vermeden devam etmeliyiz" dedi.
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi, ŞOK ve Migros'un ardından CarrefourSA da indirime gittiDolardaki düşüş sonrası marketler teker teker indirime gitmeye başladı. Kurdaki gerileme sonrası Tarım Kredi, ŞOK Marketler ve Migros indirime gittiğini duyurmuştu. İndirim kervanına CarrefourSA da katıldı. Market zinciri bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı. Bu hamlenin ardından gözler A-101 ve BİM'e çevrildi.
ESDER'den ticaret yapanlara "fiyatları düşürün" çağrısıEsnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ticaret yapanlara, döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu.
Sakarya'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyorSakarya'da, zabıta ekiplerince marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor.
BİNGÖL / ŞIRNAK - Marketlerde "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimiBingöl ve Şırnak'ta Ticaret İl müdürlükleri ve belediye ekipleri tarafından döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
AKSARAY'DA 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİAKSARAY'da zabıta ekipleri, döviz kurundaki düşüş sonrası fahiş fiyatla ürün satılmasını engellemek için başta zincir marketler olmak üzere birçok iş yerinde denetim yaptı.
KIRIKKALE'DE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİKIRIKKALE Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, döviz kurundaki düşüşün ardından marketlerde fiyat farkını tespit etmek için denetim yaptı.
Aralıkta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira olduTürk-İş'in araştırmasında, aralık ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 4 bin 926 lira oldu.
Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çektiElazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çektiELAZIĞ Döviz kurundaki düşüş sonrası vatandaşların indirim beklentilerine ilk olumlu yanıt Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan küçük bir bakkaldan geldi.
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi ve ŞOK'un ardından Migros da fiyatlarda indirime gittiDolardaki düşüş sonrası marketlerden teker teker beklenen adımlar gelmeye başladı. Kurdaki gerileme sonrası Tarım Kredi ve ŞOK Marketler indirime gittiğini duyurmuştu. İndirim kervanına katılan son market ise Migros oldu. Migros meyve-sebze, ayçiçek yağı, şeker, peynir ve tuvalet kağıdı gibi birçok üründe indirime gittiğini açıkladı.
Kuveyt Türk'ten 'Kur Korumalı ve Dönüşüm Destekli' TL katılma hesaplarıTürkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk Lirası mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi.
Başkan Geçirgen: "Döviz kurunun düşmesiyle artık marketler de indirim getirmeli"- Başkan Geçirgen: "Döviz kurunun düşmesiyle artık marketler de indirim getirmeli" Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, döviz kurunun düşmesiyle beraber marketlerde de indirim yapılması gerektiğini söyledi.
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttıSon yılların en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto paralarla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021'in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları bir araya getirdi.
MHP fiyat indirimi için sahadaMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Gaziantep il ve ilçe teşkilatları sahaya inerek "Devletimin Yanındayım" kampanyası kapsamında esnafa ürünlerde indirim yapmaları çağrısında bulunuyor.
CHP'Lİ ÖZTUNÇ: 20 ARALIK'TA DOLARI YÜKSEKTEN SATIP UCUZDAN ALANDAN HESAP SORACAĞIZCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 20 Aralık'ta Türkiye'de ekonomi darbesi yapıldığını belirterek, "20 Aralık günü doları yüksekten satıp sabahtan ucuzdan alan kim ise, onları belirlemek bizim namus borcumuz.
MHP fiyat indirimi için sahadaMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Gaziantep il ve ilçe teşkilatları sahaya inerek "Devletimin Yanındayım" kampanyası kapsamında esnafa ürünlerde indirim yapmaları çağrısında bulunuyor.
DESTİCİ DEVLETTEN ALDIĞIN PARAYLA BİR ELİN YAĞDA, BİR ELİN BALDA YAŞAYAMAZSINBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın karşısında olan ittifak üyelerinin hazineden aldıkları 650 milyon TL'yi devlete bağışlamaları için çağrıda bulunarak, Sen devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın dedi.
Destici: Devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsınBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın karşısında olan ittifak üyelerinin hazineden aldıkları 650 milyon TL'yi devlete bağışlamaları için çağrıda bulunarak, "Sen devletten aldığın parayla bir elin yağda, bir elin balda yaşayamazsın" dedi.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle buluştuBursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 200'den fazla işyerinin yer aldığı Gıda Toptancıları Çarşısı'nı ziyaret etti.
Polatlı'da fahiş fiyatta satış yapan marketlere 150 bin TL para cezasıPolatlı'da zabıta, ilçedeki marketlerde fahiş fiyatlara karşı denetim başlattı.
Kuveyt Türk'ten "Kur Korumalı" ve "Dönüşüm Destekli" TL katılma hesaplarıKuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk lirası (TL) mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi.
Zonguldak'taki fotoğraf stüdyolarından indirimli tarifeZonguldak'ta fotoğraf stüdyoları döviz kurunun gerilemesi ile maliyetlerin düştüğünü açıklayarak fiyatlarda indirim yapacaklarını açıkladı.
TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki: Cezalar caydırıcı değilDoların düşmesi sonrasında beklenen indirimlerin halen yapılmadığını belirten Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar" ifadesini kullandı.
Salihli zabıtasından 'Fahiş fiyat' denetimiSalihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Göger'den çağrı: "Döviz kuru düştü zamlar geri çekilmeli"Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) Başkanı Niyazi Göger, döviz kurundaki düşüşün maliyetleri azalttığını belirterek, tüm ürünlerde indirim çağrısı yaptı.
OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyorOtomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretim ve tedarikten kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin bozulması, kur hareketliliği ve faizlerin yıl sonu kapanışına etki eden faktörler olarak 2021 boyunca sektörün karşısına çıktığını kaydetti. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Mersin, bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.
Avcı'dan "Fiyatlar aşağı çekilsin" ziyaretleriMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, döviz kurundaki düşüşün ardından mal ve hizmetlere yansıtılan fiyatların aşağı çekilmesi maksadıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan kampanya için sahaya çıktı.
Polatlı Belediyesi'nden fahiş fiyat denetimiPolatlı Belediyesi'nden fahiş fiyat denetimi Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Pozantı ilçesinde fiyat denetimi yapıldıPozantı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimi gerçekleştirildi.
"Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk. Gaziantep, potansiyeli ve çalışkanlığıyla bu kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerimizin başında geliyor" dedi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (3)Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik eleştirisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik eleştirisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada pitbul gibi vahşi hayvanların sahiplerini uyararak, "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" dedi.
Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık (2)215 TESİSİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkent Mahallesi'ndeki alanda Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları ile 5 milyar lira değerindeki 215 tesisin toplu açılış törenine katıldı.
AFYONKARAHİSAR - BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, kur dalgalanmasını değerlendirdiBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, döviz kurundaki dalgalanmaya karşı son yapılan hamleleri doğru bulduklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "İnşallah Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edecek"- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "İnşallah Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edecek" "Türkiye milli savunma sanayisinde dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldi" "Yeni ekonomik modelle birlikte yolumuza devam ediyoruz" AK Parti Genel Başkanvekili...
Öztrak: "Hazine yükümlülük altına sokuluyor"CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarıyla ilgili açıklama yapıldıktan 4 gün sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulama esaslarını açıkladı.
Rus tarım şirketinden organik gübre üretimi için Türkiye'ye yatırım hamlesiTürkiye'ye tarım sektöründe yatırım yatırım yapmak için harekete geçen Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği ile LaBiance Turizm A.Ş. tarafından Türk-Rus Tarım Sektörü B2B Heyetler Arası Toplantı organizasyonu gerçekleştirildi.
ŞOK Market'ten indirim açıklamasıDöviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten yanıt geldi.
Fırsatçılara uyarıDöviz kurundaki düşüş fiyatlara yansıtıldı mı?Tedarikçi firmadan alınan malın etiket fiyatıyla arasındaki fark ne durumda.
10 yaş üzeri araç alırken dikkat edilmesi gerekenler!Pilot Garage, ikinci el araç satın almayı düşünen tüketiciler için bir dizi öneri ve uyarılarda bulundu.
Dolardaki düşüş sonrası marketler elini taşın altına sokmaya başladı! Tarım Kredi'nin ardından ŞOK da indirime gittiDolardaki düşüş sonrası herkes yapılan zamların geri çekilmesini isterken, marketlerden de birer birer beklenen adımlar atılmaya başlandı. Kurdaki düşüşten dolayı ilk olarak indirime giden market Tarım Kredi olmuş ve fiyatlarda yüzde 30'a varan indirim yapmıştı. Tarım Kredi'nin ardından ŞOK Marketler de dövizdeki düşüş nedeniyle fiyat indirimine gitti.
Belediye ekipleri market ve iş yerlerinde fiyat denetimi yaptıAmasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, döviz kuru artışını bahane ederek fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri süresiz kapatacaklarını bildirdi.
Şanlıurfa'da fiyat indirimine yönelik denetimler sürdürüyorŞanlıurfa'da fiyat indirimine yönelik denetimler sürdürüyor Şanlıurfa zabıta ekipleri, Balıklıgöl platosu ve çevresindeki tarihi iç çarşılarda kuru çay ve kahve fiyatlarını denetledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Beykoz STK toplantısında konuştuMHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, stokçular, kara borsacılar, fırsatçılar, kalpazanlarla sonuna kadar devlet ve millet olarak mücadele edeceklerini belirterek, "Vatandaşımızın ve insanımızın hakkını yedirmeyeceğiz.
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: EKONOMİK AKILLA İZAH EDİLEMEZ, DIŞTAN SALDIRI VARKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemde Türkiye'de döviz kurundaki dalgalanma ile ilgili, "Ekonomide büyük bir sorun yokken nasıl olur da o ülkenin para birimi bu şekilde spekülatif saldırıyla değer kaybeder. Bu gerçekten ekonomik akılla izah edilemez.
Gıda Çarşısı esnafına "indirim" ziyaretiMHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile MÜSİAD Şube Başkanı Bilal Saygılı, döviz kurundaki gerileme sonrası fiyatlarında indirim yapan ve bu konuda hazırlıklarını sürdüren Gıda Çarşısı esnafına ziyarette bulundu.
"2 ay önce 1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira"DÖVİZ kurundaki artış etikete de yansıdı.
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şart koştuDolardaki düşüş sonrası vatandaş gözlerini market etiketlerine çevirdi. Herkes yapılan zamların geri çekilmesini beklerken, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç konu hakkında bir değerlendirme yaptı. Dolardaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de fiyatları aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.
TESK Başkanı Palandöken: "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük"Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı." ifadesini kullandı.
Balıkçıdan örnek davranış... Döviz kuru düşünce fiyatları aşağı çektiBalıkçıdan örnek davranış... Döviz kuru düşünce fiyatları aşağı çekti Düzceli Balıkçı Tuncay Kılıç, "Elimizi taşın altına koyduk, fiyatları aşağıya çektik" Düzce'de balıkçılık yapan bir esnaf, dolar kurunun düşmesinin ardından balık fiyatlarında indirimler yaparak örnek bir davranışa imza attı.
Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimiŞanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde fiyat ve gramaj denetimi yaptı.
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Aralık 2021İTÜ'nün "Kozalak"ı, orman yangınlarını erkenden haber verecekİTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde geliştirilen ve "Kozalak" adı verilen cihaz;
Sındırgı'da etiket denetimi sürüyor- Sındırgı'da etiket denetimi sürüyor Sındırgı ilçesinde, zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik marketlerde denetim yapmaya devam ediyor.
TESK Başkanı Palandöken'den fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama- TESK Başkanı Palandöken'den fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama Market fiyatlarının döviz kurunun inmesinden sonra fiyatlarında indirim yapmasını gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)Son dakika gündem haberi... ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız, cari açığı yüksek üretim ve ihracat artışıyla düşürmektir hatta cari fazlaya geçmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına ilişkin, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23, 8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı"İSTANBUL (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23, 8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Pendik STK toplantısında konuştu AçıklamasıMHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin ekonomik temeli, rasyonel gerekçesi olmayan, hiçbir teorik kalıba sığmayan bir saldırı, operasyon döneminden geçtiğini söyledi.
Kur korumalı TL mevduat sistemine ne kadar para yatırıldı?Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı. Yeni sisteme vatandaşların ilgisi merak ediliyor. Peki Kur korumalı TL mevduat sistemine ne kadar para yatırıldı?
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıkladı! Meblağ giderek büyüyorSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine yatırılan paranın miktarını açıklayan Erdoğan, "Programın açıklanmasından beri Türk Lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." dedi.
Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? 24 Aralık Cuma dolar ne kadar? Döviz (Dolar, Euro, Sterlin, Altın) düşer mi çıkar mı?Doların düşüşü devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5 TL birden düşen dolar bugün 11-12 TL arasında değişkenlik göstermektedir. An itibariyle dolar 11,3 TL'dir. Vatandaşlar dolar 10 TL'nin altına iner mi yoksa inmez mi merak ediyor. Peki, Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar 10 TL'nin altına düşer mi? 24 Aralık Cuma dolar ne kadar? Döviz (Dolar, Euro, Sterlin, Altın) düşer mi çıkar mı? İşte detaylar...
Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı değerlendirdiEkonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, "Önemli bir toplantı gerçekleşti.
Son dakika haberleri | Ekonomistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmayı değerlendirdi AçıklamasıSon dakika haber: Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, "Önemli bir toplantı gerçekleşti.
Üsküdar'da zincir marketlere yüksek fiyat denetimiÜsküdar'da zincir marketlere yüksek fiyat denetimiİSTANBUL Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yüksek fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Memur-Sen'den, ek zam öncesi hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsinMemur-Sen Konfederasyonu, ek zam öncesi kamu görevlilerinin gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi için hükümete çağrıda bulundu.
BABACAN: BU KADAR BÜYÜK GİDİŞ GELİŞ EKONOMİYE ÇOK AĞIR GELİRDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, döviz kurundaki değişim ile ilgili, "Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir" dedi.
Bakan Karaismailoğlu'ndan esnafa, "Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah Kerim"Bakan Karaismailoğlu'ndan esnafa, "Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah Kerim"KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafın 'Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin açıklanmasının ardından döviz kurunda düşüş yaşanmasının çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı...
Benzin ve Mazota yeniden indirim mi geldi? 24-25 Aralık Benzin, Mazot, Motorin, LPG'ye tekrardan indirim geldi mi? Benzine kaç kuruş indirim gelecek?Dünkü açıklamaya göre akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi yapılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1,63 ve motorinde 1,65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim ürünleri pompa fiyatlarına yansımayacaktır. Bugün de aynı şekilde yeniden indirim geldi. Bunun ardından vatandaşlar, Benzine indirim geldi mi? 23 Aralık Benzin, Mazot, Motorin, LPG'ye indirim mi geldi? Benzine kaç TL, kaç kuruş indirim yapıldı? merak etti. İşte bilgiler...
Bülbüloğlu: Yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava varMalatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yeni ekonomi finans modeli ile birlikte ülke genelinde olumlu bir hava olduğunu söyledi.
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerimKarabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafın, Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin açıklanmasının ardından döviz kurunda düşüş yaşanmasının çok iyi olduğunu belirtmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim" karşılığını verdi.
Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tanEkonomik saldırıların püskürtülmesi noktasında zincir marketlerin indirim adımı atmaları noktasında çağrıda bulunan ve bunun için MHP teşkilatının ziyaretler gerçekleştirmesi yönünde öneride bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilk karşılık MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'tan geldi.
Edremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimiEdremit Belediyesinden "fahiş fiyat ve kur indirimi" denetimiVAN Van'ın Edremit Belediyesi ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Ağrı'da zabıtadan fahiş fiyat denetimiAğrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik şehir merkezinde bulunan marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
BULGAR TURİSTLERE EDİRNE'DE 'LEVA' ŞOKUBULGARİSTAN'dan döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte akın akın Edirne'ye alışverişe gelen turistler, para birimleri levanın yarı yarıya düşmesi üzerine şaşkınlık yaşadı.
Hükümetin kur korumalı TL vadeli mevduat sistemine MHP'den destekMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi"ne destek vererek, artan fiyatlarda indirim yapılmasını istedi.
"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik"Ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim yeni de başlamamıştır, uzunca bir süredir devam etmektedir.
MHP'den "Zamları geri alın" kampanyasıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Zamları geri alın" kampanyası kapsamında, piyasadaki mal ve hizmetler için uygulanan aşırı fiyatların tekrar aşağı inmesi için sektör temsilcilerini ve firmaları...
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere 'leva' şoku! Bu sefer istedikleri her şeyi alamadılarBulgaristan'dan döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte akın akın Edirne'ye alışverişe gelen turistler, para birimleri levanın yarı yarıya düşmesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Kurdaki ani düşüşe şaşırdıklarını belirten Bulgar turistler, bu yüzden fiyatların daha önceye göre pahalı geldiğini belirterek, ona göre alışveriş yaptıklarını söyledi.