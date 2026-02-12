Akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

12 Şubat sabahı akaryakıt piyasasında temkinli bir izleme süreci öne çıkıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişimler özellikle büyük şehirlerde sürücülerin yakın takibinde bulunuyor. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompa fiyatlarına yansımayı sürdürürken, araç sahipleri harcamalarını planlamak adına güncel fiyat listelerini kontrol ediyor. İl il değişen tarifeler ve piyasadaki son gelişmeler haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? (11 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

12 Şubat Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları önceki günkü seviyesini korurken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişiklikler yaşanabiliyor.