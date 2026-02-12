Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Şubat itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki son durum, sürücülerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler; benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansırken, araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

12 Şubat sabahı akaryakıt piyasasında temkinli bir izleme süreci öne çıkıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişimler özellikle büyük şehirlerde sürücülerin yakın takibinde bulunuyor. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompa fiyatlarına yansımayı sürdürürken, araç sahipleri harcamalarını planlamak adına güncel fiyat listelerini kontrol ediyor. İl il değişen tarifeler ve piyasadaki son gelişmeler haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? (11 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

12 Şubat Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları önceki günkü seviyesini korurken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

Akaryakıta zam mı geldi? 12 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişiklikler yaşanabiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık