9 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasında hareketlilik 9 Temmuz 2026 Perşembe günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Güncel fiyatlar ve piyasalarda öne çıkan gelişmelere ilişkin tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 9 Temmuz 2026 Perşembe günü güncellenen fiyatlar yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Son verilere göre spot gram altın 6.183,48 TL alış, 6.184,37 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise %0,79 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en fazla tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Son verilere göre çeyrek altın 10.097,00 TL alış, 10.177,00 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altında günlük yükseliş oranı %0,46 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre ons altın 4.108,59 dolar alış, 4.109,20 dolar satış seviyesinde bulunurken, günlük değer kazancı %0,72 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasasındaki hareketliliğin etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. 9 Temmuz 2026 saat 10.14 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında yukarı yönlü seyir öne çıkarken, yatırımcılar güncel alış-satış fiyatlarını ve piyasalardaki anlık değişimleri yakından izlemeyi sürdürüyor. Gün içerisinde küresel piyasalardan gelecek yeni verilerin ve döviz kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.