21 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, 21 Temmuz 2026 Salı günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularını araştırıyor. İşte 21 Temmuz 2026 Salı güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 21 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son hareketlilik yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 89,3954 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 89,2741 TL, satış fiyatı ise 89,3652 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüş, önceki kapanışa göre %4,48 oranında yükselirken, fiyatlarda 3,80 TL'lik artış yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

21 Temmuz 2026 saat 10.22 itibarıyla gram gümüş 89,3954 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalarda gün içi fiyat hareketliliği devam ediyor. Günün geri kalanında küresel piyasalardan gelecek ekonomik veriler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketliliğin gram gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.