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4 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

4 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve emtia piyasalarındaki son gelişmeler, iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını yakından etkiliyor. Peki, 4 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Yatırımcıların güvenli liman olarak yakından takip ettiği gümüşte fiyat hareketliliği 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü de sürüyor. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarında yaşanan değişimler, döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte piyasaların odağında yer alırken, yatırımcılar güncel alış-satış rakamlarını araştırmayı sürdürüyor. Bugün gümüş fiyatları kaç TL oldu? İşte 4 Temmuz Cumartesi güncel gümüş fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü yatırımcıların odağı gram gümüş fiyatlarında yaşanan hareketliliğe çevrildi. Güncel verilere göre gram gümüş 93,8759 TL seviyesinden işlem görüyor.

Son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 93,7706 TL, satış fiyatı ise 93,8759 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim ise %2,46 (+2,25 TL) seviyesinde gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Değerli metaller piyasasında yaşanan dalgalanmalar gram gümüş fiyatlarını doğrudan etkilerken, yatırımcılar anlık alış ve satış rakamlarını yakından takip ediyor.

Gün içerisinde fiyatlarda yaşanabilecek değişimler nedeniyle piyasaların seyri dikkatle izlenirken, gram gümüşte görülen yükseliş yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirilen değerli metallere olan ilgisinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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