Akaryakıta zam mı geldi? 7 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

7 Şubat'ta akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma, araç sahiplerinin ve tüketicilerin gündemindeki yerini koruyor. Benzin, motorin ve LPG cephesindeki olası artış ve indirim beklentileri yakından izlenirken, pompa fiyatlarını etkileyen küresel petrol piyasaları ve döviz kuru gelişmeleri de dikkatle takip ediliyor. Akaryakıt piyasasına dair güncel tablo, sürücüler için belirleyici olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

7 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakas ı: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.