11 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

11 Haziran günü altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ekonomik beklentiler altın fiyatları üzerinde etkili olurken, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişimler dikkatle izleniyor. Piyasalardaki son durum, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 11 Haziran saat 10:53 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.087,62 TL, satış fiyatı ise 6.088,56 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,82 olarak kaydedilirken, gram altındaki fiyat hareketleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 11 Haziran verilerine göre alışta 9.988,00 TL, satışta ise 10.086,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,09 olarak kaydedilirken, piyasalardaki hareketlilik dikkatle izleniyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 11 Haziran itibarıyla alışta 4.107,39 dolar, satışta ise 4.107,85 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük %0,98’lik değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları ons altın fiyatlamasında etkisini sürdürüyor.