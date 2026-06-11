Haberler

11 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

11 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 Haziran itibarıyla altın piyasalarında görülen dalgalı seyir, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin odağında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerdeki güncel fiyat değişimleri yakından izleniyor. Peki, 11 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Güncel altın fiyatları!

11 Haziran günü altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ekonomik beklentiler altın fiyatları üzerinde etkili olurken, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişimler dikkatle izleniyor. Piyasalardaki son durum, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 11 Haziran saat 10:53 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.087,62 TL, satış fiyatı ise 6.088,56 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,82 olarak kaydedilirken, gram altındaki fiyat hareketleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 11 Haziran verilerine göre alışta 9.988,00 TL, satışta ise 10.086,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,09 olarak kaydedilirken, piyasalardaki hareketlilik dikkatle izleniyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 11 Haziran itibarıyla alışta 4.107,39 dolar, satışta ise 4.107,85 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük %0,98’lik değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları ons altın fiyatlamasında etkisini sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim

Sapık milyarderin dosyasından çıkan olay isim sessizliğini bozdu
Kardeşini, dükkan kirasını eşit paylaştırmadığı için öldürmüş

Adana'da kardeşini öldüren adamın cinayet gerekçesi pes dedirtti
İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Bebeğinin yanında hunharca darbedilen kadın dehşeti anlattı

Bebeğinin yanında hunharca darbedilen kadın dehşeti anlattı
Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

Mezuniyet balosunda kan aktı: 2 liseli bıçaklandı
İran'dan ABD ve İsrail'e sert mesaj: Her tehdide acı verici karşılık vereceğiz

İsrail saldırıları sonrası İran'dan sert uyarı
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Göçmen öfkesi ülkeyi küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç