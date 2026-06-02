ALTSO Başkanı Eray Erdem'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

Güncelleme:
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Alanya'nın ekonomik, sosyal ve ticari sorunlarını iletti, döviz kuru baskısı ve ikamet kısıtlamaları gibi konularda çözüm için destek talep etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Ankara'ya gitti. Erdem, ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Genel Merkezde görüşmelerde bulunan Erdem, "Meclis Başkanımız Mehmet Kural ve Meclis Üyemiz Önder Görgülü ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar'ı ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Alanya'mızın ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iş dünyamızın beklenti ve taleplerini Bahçeli'ye aktardık. Özellikle son dönemde döviz kurunda yaşanan kur baskısının üretim ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini, kur politikalarının turizm sektöründe karlılığı azaltarak turizm bölgelerinde oluşturduğu sıkıntıları ve iş dünyamızın geleceğe yönelik öngörülerinin zayıflaması nedeniyle yatırım anlamında yaşanan duraksamaları dile getirdik" dedi.

Alanya'da ikamet kısıtlamaları ile ilgili sorunları da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile paylaşan Eray Erdem, "İlçemizde son yıllarda ikamet kısıtlamaları konusunda yaşanan ekonomik sıkıntıları da önemle ifade ettik. İkamet kısıtlamalarının sadece zor durumdaki emlak ve inşaat sektörünü değil bölgemizdeki tüm sektörlerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, ülke ekonomisinin de yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çektik. Uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar ve ilgili makamlara yaptığımız başvurular ile çözüm aşamasına gelen ikamet uygulamalarına ilişkin hazırladığımız dosyayı da Bahçeli'ye takdim ederek desteklerini talep ettik. Ziyaret kapsamında turizm sektörümüzün rekabet gücünün artırılması, tarımsal üretimde yaşanan sorunların giderilmesi, ihracatın desteklenmesi, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve bölgemizin yatırım potansiyelinin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş ve taleplerimizi ilettik. Bahçeli'ye nazik kabulleri ve Alanya'mıza göstermiş olduğu yakın ilgi nedeniyle teşekkür ediyor, en derin saygılarımla çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
