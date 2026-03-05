Güncel Akaryakıt fiyatları: SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?
Akaryakıt fiyatları yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, özellikle benzin, motorin ve LPG kullanıcılarını endişelendiriyor. Bu artışlar pompaya yansıyacak mı? Zam yapılacaksa fiyatlar ne kadar yükselecek ve günlük bütçeye etkisi ne olacak? Vatandaşlar güncel fiyatları ve olası değişiklikleri merakla takip ediyor. Peki, Güncel Akaryakıt fiyatları: benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?
Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, yeniden dikkatleri üzerine çekti. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış olup olmayacağı gündemdeki en çok konuşulan konular arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?
5 Mart gece yarısı için sektör kaynaklarında motorin ve benzine zam yapılacağı iddia edilse de, zam gerçekleşmedi. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yani şu an için pompa fiyatları sabit. Ancak Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler takip ediliyor; ilerleyen günlerde artış olma ihtimali bulunuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 58,40 TL
- Motorin: 60,40 TL
- LPG: 30,29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 58,24 TL
- Motorin: 60,23 TL
- LPG: 29,69 TL
Ankara:
- Benzin: 59,34 TL
- Motorin: 61,49 TL
- LPG: 30,17 TL
İzmir:
- Benzin: 59,56 TL
- Motorin: 61,76 TL
- LPG: 30,09 TL
Bu fiyatlar, 5 Mart itibarıyla pompa satışlarında geçerli güncel rakamları yansıtıyor.