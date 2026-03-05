Haberler

Güncel Akaryakıt fiyatları: SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

Güncel Akaryakıt fiyatları: SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akaryakıt fiyatları yeniden gündemin üst sıralarında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, özellikle benzin, motorin ve LPG kullanıcılarını endişelendiriyor. Bu artışlar pompaya yansıyacak mı? Zam yapılacaksa fiyatlar ne kadar yükselecek ve günlük bütçeye etkisi ne olacak? Vatandaşlar güncel fiyatları ve olası değişiklikleri merakla takip ediyor. Peki, Güncel Akaryakıt fiyatları: benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, yeniden dikkatleri üzerine çekti. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış olup olmayacağı gündemdeki en çok konuşulan konular arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?

5 Mart gece yarısı için sektör kaynaklarında motorin ve benzine zam yapılacağı iddia edilse de, zam gerçekleşmedi. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yani şu an için pompa fiyatları sabit. Ancak Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler takip ediliyor; ilerleyen günlerde artış olma ihtimali bulunuyor.

Güncel Akaryakıt fiyatları: SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 58,40 TL
  • Motorin: 60,40 TL
  • LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 58,24 TL
  • Motorin: 60,23 TL
  • LPG: 29,69 TL

Güncel Akaryakıt fiyatları: SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

Ankara:

  • Benzin: 59,34 TL
  • Motorin: 61,49 TL
  • LPG: 30,17 TL

İzmir:

  • Benzin: 59,56 TL
  • Motorin: 61,76 TL
  • LPG: 30,09 TL

Bu fiyatlar, 5 Mart itibarıyla pompa satışlarında geçerli güncel rakamları yansıtıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
ABD'den savaşın 6. gününde kıtalararası balistik füze testi

Zamanlama manidar! Yeni silah testi geçti, hedef yerle bir
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı