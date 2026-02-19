Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 18 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Akaryakıta zam mı geldi? 18 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Şubat itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, sürücülerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler; benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansırken, araç sahipleri güncel pompa satış rakamlarını yakından takip ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 18 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

18 Şubat sabahında akaryakıt piyasasında dikkatli bir bekleyiş hakim. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel tablo özellikle büyük şehirlerde araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Şehirlere göre farklılık gösterebilen fiyatlar ve piyasadaki son gelişmelere dair tüm ayrıntılar haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

18 Şubat Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları önceki günkü seviyesini korurken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL
  • Ankara : 56,11 TL
  • İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL
  • Ankara: 58,50 TL
  • İzmir: 58,75 TL

Akaryakıta zam mı geldi? 18 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL
  • Ankara: 29,30 TL
  • İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişiklikler yaşanabiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Minik çocuk ünlü ismi görmezden geldi, annesi hemen devreye girdi
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret