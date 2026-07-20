20 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü yatırımcıların ve ekonomi gündemini yakından takip edenlerin odağında yer alıyor. Ons altındaki fiyat hareketleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardan gelen ekonomik veriler yurt içindeki altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi?" sorularına yanıt arıyor.
Altın piyasasındaki hareketlilik 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Güncel fiyatlar ve piyasalarda öne çıkan son gelişmelere ilişkin tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altın piyasalarında 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü güncellenen fiyatlar yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Son verilere göre spot gram altın 6.102,39 TL alış, 6.103,24 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise %0,14 yükseliş olarak kaydedildi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla yakından takip ediliyor. Son verilere göre çeyrek altın 9.954,00 TL alış, 10.010,00 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim %1,05 yükseliş yönünde gerçekleşti.
ONS ALTIN FİYATLARI
Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre ons altın 4.022,06 dolar alış, 4.022,69 dolar satış seviyesinde bulunurken, günlük değişim %0,08 yükseliş olarak kaydedildi.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasasındaki hareketliliğin etkisiyle yön bulmayı sürdürüyor. 20 Temmuz 2026 saat 13.30 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, yatırımcılar güncel alış-satış fiyatlarını ve piyasalardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Günün devamında küresel piyasalardan gelecek ekonomik veriler ve döviz kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.