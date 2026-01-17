Haberler

Tabela değişti! Akaryakıta önce zam sonra indirim geldi

Tabela değişti! Akaryakıta önce zam sonra indirim geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 95 kuruşluk indirim geldi.

  • Benzinin litre fiyatında gece saatlerinden itibaren 95 kuruşluk bir düşüş yaşandı.
  • Motorin ve otogaz grubunda herhangi bir fiyat değişimi yapılmadı.
  • Dün uygulanan 1 lira 61 kuruşluk zamla birlikte benzin fiyatları yükselmişti.

Akaryakıt ücretleri, dünya genelindeki petrol fiyatlarının dalgalanması ve döviz piyasasındaki oynaklık sebebiyle sık sık değişiklik gösteriyor. Son günlerde, İran'daki protestolar ile ABD'den gelen müdahaleye ilişkin açıklamalar, ham petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olmuştu.

Dün uygulanan 1 lira 61 kuruşluk zamla birlikte benzin fiyatları yükselmişti. Ancak gece yarısı itibarıyla uygulamaya alınan yeni bir düzenleme ile bu kez indirim uygulandı.

Benzinin litre fiyatında gece saatlerinden itibaren 95 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Motorin ve otogaz grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi yapılmazken, indirimler yalnızca benzine yansıdı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.94 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim arabanın deposundaki benzin çok eski antika değeri var ne zaman doldurduğumu hatırlamıyorum ama antika değeri olduğundan eminim deponun kapağını buharlaşıp uçmasın diye sıkı sıkıya kapattım

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Oyun oynuyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Buz tutan göletten tek tek cansız bedenleri çıkarıldı
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Buz tutan göletten tek tek cansız bedenleri çıkarıldı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı