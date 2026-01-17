Tabela değişti! Akaryakıta önce zam sonra indirim geldi

Akaryakıt ücretleri, dünya genelindeki petrol fiyatlarının dalgalanması ve döviz piyasasındaki oynaklık sebebiyle sık sık değişiklik gösteriyor. Son günlerde, İran'daki protestolar ile ABD'den gelen müdahaleye ilişkin açıklamalar, ham petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olmuştu.

Dün uygulanan 1 lira 61 kuruşluk zamla birlikte benzin fiyatları yükselmişti. Ancak gece yarısı itibarıyla uygulamaya alınan yeni bir düzenleme ile bu kez indirim uygulandı.

Benzinin litre fiyatında gece saatlerinden itibaren 95 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Motorin ve otogaz grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi yapılmazken, indirimler yalnızca benzine yansıdı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara:

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.94 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL