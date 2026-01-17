Tabela değişti! Akaryakıta önce zam sonra indirim geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 95 kuruşluk indirim geldi.
Akaryakıt ücretleri, dünya genelindeki petrol fiyatlarının dalgalanması ve döviz piyasasındaki oynaklık sebebiyle sık sık değişiklik gösteriyor. Son günlerde, İran'daki protestolar ile ABD'den gelen müdahaleye ilişkin açıklamalar, ham petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olmuştu.
Dün uygulanan 1 lira 61 kuruşluk zamla birlikte benzin fiyatları yükselmişti. Ancak gece yarısı itibarıyla uygulamaya alınan yeni bir düzenleme ile bu kez indirim uygulandı.
Benzinin litre fiyatında gece saatlerinden itibaren 95 kuruşluk bir düşüş yaşandı. Motorin ve otogaz grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi yapılmazken, indirimler yalnızca benzine yansıdı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.86 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.83 TL
Motorin: 54.69 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara:
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 55.94 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir:
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.20 TL
LPG: 29.09 TL