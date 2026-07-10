10 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, 10 Temmuz 2026 Cuma günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomik gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilerken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 10 Temmuz 2026 Cuma güncel gümüş fiyatları, alış-satış rakamları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 10 Temmuz 2026 Cuma günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son hareketlilik yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 90,1356 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 89,8783 TL, satış fiyatı ise 89,9689 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüş, bir önceki kapanışa kıyasla %0,36 oranında değer kaybederken, fiyatlarda 0,49 TL'lik düşüş yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki gelişmeler, yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

10 Temmuz 2026 saat 13.22 itibarıyla gram gümüş 90,1356 TL seviyesinde işlem görürken, piyasalarda gün içindeki fiyat hareketliliği sürüyor. Günün geri kalanında küresel piyasalardan gelecek ekonomik veriler ile döviz kurundaki değişimlerin gümüş fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, yatırımcılar anlık fiyat değişimlerini ve piyasa gelişmelerini yakından izlemeyi sürdürüyor.