Akaryakıta zam mı geldi? 24 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
24 Şubat Salı itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücüler tarafından yakından izleniyor. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansıyor. Araç sahipleri, pompa fiyatlarını takip ederek günlük harcamalarını planlamaya çalışıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 24 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

24 Şubat sabahı akaryakıt sektöründe hareketli bir tablo öne çıkıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları, şehirden şehire değişiklik gösterirken, sürücüler güncel fiyatları takip ederek harcamalarını planlıyor. Piyasadaki son gelişmeler ve fiyat detayları haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

24 Şubat Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları önceki günkü seviyesini korurken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişiklikler yaşanabiliyor.

Sahra Arslan
