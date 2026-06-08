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8 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

8 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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8 Haziran tarihinde altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve ekonomik verilere ilişkin beklentiler altın fiyatlarını doğrudan etkilerken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, 8 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

8 Haziran günü altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ekonomik beklentiler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları da yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 08 Haziran saat 11:06 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.363,14 TL, satış fiyatı ise 6.364,04 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,77 olarak kaydedilirken, gram altındaki fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 08 Haziran verilerine göre alışta 10.432,00 TL, satışta ise 10.526,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-3,55 olarak kaydedilirken, piyasadaki dalgalanmalar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (XAU/USD), 08 Haziran itibarıyla alışta 4.292,17 dolar, satışta ise 4.292,75 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük %-0,86’lık değişim yaşanırken, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikaları ons altın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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