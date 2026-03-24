Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

Akaryakıt fiyatlarında son durum sürücülerin gündeminden düşmüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarının önümüzdeki günlerde ne yönde değişeceği merak ediliyor. Döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve devlet politikalarındaki gelişmeler, pompaya yansıyacak rakamları belirleyen kritik etmenler olarak öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELECEK?

Gece yarısı yapılan zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen gelişmeler dikkat çekti. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapılırken, sabah saatlerinde bu kez indirim haberi geldi.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, brent petrol fiyatlarını doğrudan etkilerken, bu durum Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor.

AKARYAKITA NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Zamların ardından motorin fiyatı bazı bölgelerde 80 TL'yi aşarken, yeni düzenlemeyle yarından itibaren motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor.

Yapılacak indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75'lik kısmı ÖTV'den karşılanacak, kalan yüzde 25'lik bölümün ise pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Ancak nihai fiyat değişiminin üst makamların kararıyla netleşeceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin:62,00TL/litre

Motorin (Mazot):71,10TL/litre

LPG:0,49TL/litre

ANKARA

Benzin:78TL civarında

Motorin:78TL civarında

İZMİR