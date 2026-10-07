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Irak Merkez Bankası kararıyla doların halka satış fiyatı 1520 dinara yükseltildi

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Irak Merkez Bankası, doların halka satış fiyatını 1520 Irak dinarı olarak belirleyerek yeni döviz kurunu yükseltti. Bugünden itibaren yürürlüğe girecek kararla doların halka satış fiyatı daha önce belirlenen 1132 Irak dinarından 1520 dinarına çıkarıldı.

Irak Merkez Bankası, dolar için yeni bir döviz kuru belirleyerek doların halka satış fiyatını 1520 Irak dinarına yükseltti.

Irak resmi haber ajansı INA'da, Merkez Bankası'nın dolarla ilgili yeni kararına yer verildi.

Irak Merkez Bankası'nın kararında, doların halka satış fiyatı 1520 Irak dinarı olarak belirlendi.

Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası daha önceki döviz kurunu 1132 dinar olarak belirlemişti.

Kaynak: AA
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