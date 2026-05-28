Benzine indirim geldi mi, kaç lira indirim yapıldı? Motorine indirim var mı? 28 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Özellikle döviz kuru, brent petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatları, 28 Mayıs itibarıyla yeniden güncellendi. Peki, benzine indirim geldi mi, kaç lira indirim yapıldı, Motorine indirim var mı? İşte 28 Mayıs itibarıyla benzinden motorine, LPG’den bölgesel fiyat değişimlerine kadar tüm detaylar…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarında beklenen indirim nihayet pompa fiyatlarına yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinde yapılan toplam 3,27 TL’lik indirimin 82 kuruşluk kısmı doğrudan pompaya uygulandı. Ancak indirimin tamamının yansımamasının temel nedeni Eşel Mobil Sistemi oldu.

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle devlet tarafından uygulanan vergi düzenleme mekanizması kapsamında, ÖTV üzerinden yapılan dengeleme işlemleri fiyat geçişlerini sınırlıyor. Bu nedenle rafineri çıkış fiyatlarında görülen düşüşlerin tamamı tüketiciye aynı oranda ulaşmıyor.

BENZİNE KAÇ LİRA İNDİRİM YAPILDI?

Benzine toplamda 3,27 TL’lik indirim uygulanırken, bunun yalnızca 82 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıdı. Kalan bölüm ise Eşel Mobil Sistemi kapsamında vergi düzenlemeleri içerisinde değerlendirildi.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynakları, brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin sürmesi halinde motorin tarafında da yeni fiyat düzenlemelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Ancak mevcut tabloda resmi olarak açıklanan yeni bir motorin indirimi bulunmuyor.

28 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

28 Mayıs itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64.32 TL

Motorin: 67.05 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64.18 TL

Motorin: 66.91 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 65.29 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 65.57 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL

Akaryakıt fiyatları şehirler arasında dağıtım maliyetleri, lojistik giderler ve bölgesel operasyon farkları nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Özellikle büyükşehirlerde fiyat farklılıklarının daha belirgin olduğu görülüyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ AKARYAKIT FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını dengelemek amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi, son dönemde yeniden gündeme geldi. Sistem kapsamında uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerin vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak için ÖTV düzenlemeleri devreye alınıyor.

ABD-İran gerilimi sonrası küresel petrol piyasalarında oluşan fiyat baskısı nedeniyle sistem aktif şekilde kullanılmaya başlanmıştı. Böylece akaryakıtta yaşanan ani fiyat artışlarının sınırlanması hedefleniyor.