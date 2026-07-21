21 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasındaki hareketlilik 21 Temmuz 2026 Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 21 Temmuz 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 21 Temmuz 2026 Salı günü güncellenen fiyatlar yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Son verilere göre spot gram altın 6.174,59 TL alış, 6.175,55 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise %1,56 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla yakından takip ediliyor. Son verilere göre çeyrek altın 10.029,00 TL alış, 10.098,00 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim %1,34 yükseliş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre ons altın 4.071,23 dolar alış, 4.071,76 dolar satış seviyesinde bulunurken, günlük değişim %1,59 yükseliş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasasındaki hareketliliğin etkisiyle yön bulmayı sürdürüyor. 21 Temmuz 2026 saat 10.32 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında yukarı yönlü seyir dikkat çekerken, yatırımcılar güncel alış-satış fiyatlarını ve piyasalardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Günün devamında küresel piyasalardan gelecek ekonomik veriler, ons altındaki fiyat hareketleri ve döviz kurundaki dalgalanmaların altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.