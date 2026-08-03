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Otogaza gece yarısı 2,45 TL zam bekleniyor

Otogaza gece yarısı 2,45 TL zam bekleniyor
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Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru ile ÖTV artışlarının etkisiyle otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik öngörülmüyor.

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Ekonomik parametrelerdeki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe uygulanan Özel Tüketim Vergisi artışları, akaryakıt ürünleri üzerindeki fiyat baskısını koruyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise mevcut süreçte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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