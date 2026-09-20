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Bugün Dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL? (20 Eylül Pazar CANLI döviz kurları)

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Bugün Dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL? (20 Eylül Pazar CANLI döviz kurları)
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20 Eylül 2026 Pazar günü döviz piyasasında hareketlilik devam ederken, dolar ve Euro kurlarının gün içerisindeki seyri yakından takip ediliyor. Döviz fiyatlarını merak edenler, güncel rakamları araştırmaya devam ediyor. Peki, Bugün Dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL? 20 Eylül Pazar döviz kurları haberimizde.

20 Eylül 2026 Pazar günü döviz piyasasında dolar ve Euro kurlarındaki son durum merak ediliyor. Piyasalardaki hareketliliği takip edenler, günün döviz fiyatlarını araştırıyor. Peki, Bugün Dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL? Detaylar...

20 EYLÜL PAZAR DÖVİZ KURLARI

20 Eylül 2026 Pazar günü döviz piyasasında dolar ve Euro fiyatları takip ediliyor. Güncel piyasa verilerinde 1 ABD Doları 48,77 TL, 1 Euro ise 56,15 TL seviyesinde bulunuyor.

20 Eylül sabah saatlerinde yayımlanan piyasa verilerinde dolar/TL yaklaşık 48,75-48,79 TL, Euro/TL ise 56,10 TL civarında gösterildi. 

Bu kapsamda 20 Eylül 2026 Pazar günü için verilen güncel seviyeler şöyle:

1 ABD Doları: 48,77 TL

1 Euro: 56,15 TL

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

20 Eylül 2026 Pazar günü 1 ABD Doları 48,77 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor.

Günün erken saatlerinde yayımlanan verilere göre dolar/TL kuru 48,7545 TL alış ve 48,7882 TL satış seviyelerinde kaydedildi. Başka bir güncel piyasa ekranında ise doların alış fiyatı 48,7543 TL, satış fiyatı 48,7883 TL olarak yer aldı.

EURO NE KADAR?

20 Eylül 2026 Pazar günü 1 Euro 56,15 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor.

Günün sabah saatlerinde yayımlanan güncel piyasa verilerinde Euro/TL kuru 56,1083 TL seviyesinde gösterildi. Güncel döviz ekranlarında da Euro'nun satış fiyatı 56,1083 TL olarak yer aldı. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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