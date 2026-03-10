Haberler

Güncel Akaryakıt fiyatları: 10 MART SON DAKİKA! Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

Güncelleme:
Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişler, bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG kullanıcılarını tedirgin ediyor. Zam yapılacak mı, pompa fiyatları ne kadar artacak ve bütçeye etkisi ne olacak? Vatandaşlar, son dakika fiyat bilgilerini merakla izliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine, LPG'ye zam mı gelecek, ne kadar zam yapılacak?

Akaryakıt fiyatları yeniden tartışmaların merkezine oturdu. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler, benzin, motorin ve LPG kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Pompaya yansıyacak artışlar ne zaman uygulanacak, fiyatlar ne kadar yükselecek ve günlük harcamaları nasıl etkileyecek? Vatandaşlar, güncel fiyat tablolarını ve olası zam beklentilerini yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?

Evet, akaryakıt fiyatlarında yeni zamlar pompaya yansımaya başladı ve ek zam beklentileri devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kuru artışı ve vergi düzenlemeleri nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşanıyor. 10 Mart 2026 itibarıyla benzine yaklaşık 43 kuruş, motorine ise 58 kuruş zam geldi ve bu fiyatlar pompaya yansıdı.

Ayrıca sektör kaynakları ve vergi mekanizması güncellemeleri, gelecekte yeni artışların da gelebileceğini işaret ediyor; benzin ve motorin için fiyat güncellemeleri bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 60,32?TL / litre
  • Motorin: 65,28?TL / litre
  • LPG: 30,49?TL / litre

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Benzin: 60,16?TL / litre
  • Motorin: 65,12?TL / litre
  • LPG: 29,80?TL / litre

Ankara

  • Benzin: 61,28?TL / litre
  • Motorin: 66,39?TL / litre
  • LPG: 30,37?TL / litre

İzmir

  • Benzin: 61,56?TL / litre
  • Motorin: 66,67?TL / litre
  • LPG: 30,09?TL / litre
500

