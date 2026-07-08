8 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomik gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilerken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel gümüş fiyatları, alış-satış rakamları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağı gram gümüş fiyatlarındaki son değişimlere çevrildi. Güncel verilere göre gram gümüş 91,3667 TL seviyesinden işlem görüyor.

Son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 91,1711 TL, satış fiyatı ise 91,2464 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüşte günlük değişim %1,13 yükseliş (+0,90 TL) olarak gerçekleşti.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, ons gümüşte yaşanan fiyat hareketleri ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç piyasada gram gümüş fiyatları gün içerisinde anlık olarak değişirken, yatırımcılar alış ve satış rakamlarını yakından izlemeyi sürdürüyor.

8 Temmuz 2026 saat 10.07 itibarıyla gram gümüşte yukarı yönlü seyir öne çıkarken, fiyatlar 91,3667 TL seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğin gün içerisindeki fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etmesi beklenirken, yatırımcılar güncel verileri ve piyasa hareketlerini yakından takip ediyor.