Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dün gece benzine sessiz sedasız 1 lira 61 kuruşluk okkalı bir zam geldi. Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 54 lira 90 kuruşa, Ankara'da 55 lira 73 kuruşa ve İzmir'de ise 56 lira 11 kuruşa yükseldi.

  • Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruş zam geldi.
  • Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 54 lira 90 kuruşa, Ankara'da 55 lira 73 kuruşa, İzmir'de 56 lira 11 kuruşa yükseldi.
  • EPGİS, dava süreci sonlanana kadar akaryakıt fiyat değişimlerini paylaşmayacağını açıkladı.

Brent petrolde yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti.

Gece yarısı benzine 1 lira 61 kuruş zam gelirken, fiyatlardaki artış pompaya da yansıdı. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 54 lira 90 kuruşa, Ankara'da 55 lira 73 kuruşa ve İzmir'de ise 56 lira 11 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

