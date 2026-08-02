Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Küresel enerji piyasalarında tırmanan jeopolitik krizler ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Benzin ve motorine yapılan rekor zamların ardından yeni bir artış daha bekleniyor.

2,45 TL'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte, özellikle maliyet avantajı nedeniyle otogaz tercih eden sürücülerin bütçesi bir kez daha zorlanacak.

BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM

Akaryakıt ürünlerinde son olarak cuma günü motorinin litre fiyatına 3,70 TL zam uygulanmıştı. Son güncellemelerle birlikte büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:

Motorin: İstanbul'da litre fiyatı yaklaşık 80,94 TL

İstanbul'da litre fiyatı yaklaşık 80,94 TL Benzin: İstanbul'da litre fiyatı yaklaşık 67,13 TL

KÜRESEL KRİZLER VE DÖVİZ KURU FİYATLARI TIRMANDIRIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki durdurulamayan yükselişin arkasında küresel çaptaki askeri ve siyasi gerilimler yatıyor. ABD ile İran arasındaki sıcak çatışmalar, Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gerginlik ve Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği belirsizlikler Brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken; iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği de zamları tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.