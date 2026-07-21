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SON DAKİKA: Akaryakıta zam mı gelecek, ne zaman? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? 21 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları! Benzin, mazot, LPG, motorin...

SON DAKİKA: Akaryakıta zam mı gelecek, ne zaman? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? 21 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları! Benzin, mazot, LPG, motorin...
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Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler, döviz kurundaki hareketlilik ve sektörden gelen bilgiler doğrultusunda "Akaryakıta zam mı gelecek?", "Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam yapılacak?", "Zam ne zaman pompaya yansıyacak?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, akaryakıta zam mı gelecek, ne zaman? Akaryakıta ne kadar zam gelecek?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanması beklenen yeni değişiklikler, 21 Temmuz itibarıyla milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkileyen küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile döviz kurundaki hareketlilik yakından izlenirken, "Akaryakıta zam gelecek mi?", "Zam ne kadar olacak?", "Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 21 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ve sektörde konuşulan son zam iddialarına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?

ABD ile İran savaşının yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı gerilimi ve küresel piyasalarda motorin sıkıntısı, araç depolarını yangın yerine döndürdü. Motorine, bugünden geçerli 1 TL 12 kuruş daha zam yapıldı. Benzine de yeni bir zam yapılacağı belirtildi.

BENZİNE DE ZAM YOLDA

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda birkaç güne kadar benzine 1 TL dolayında zam gelebileceğine işaret etti.

MOTORİNE YENİ ZAM KAPIDA

Kaynaklar, motorinin metrik ton fiyatının yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, "1200 doları aştı. Bu da motorine yeni zamları tetikleyebilir" dedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

  • Motorin: 74.22
  • Benzin: 65.69

İstanbul Anadolu

  • Motorin: 74.1
  • Benzin: 65.54

Ankara

  • Motorin: 75.34
  • Benzin: 66.64

İzmir

  • Motorin: 75.62
  • Benzin: 66.93 
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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