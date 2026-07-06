6 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasında hareketlilik 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü güncellenen verilere göre gram altın fiyatları yakından takip ediliyor. Son verilere göre spot gram altının alış fiyatı 6.251,54 TL, satış fiyatı ise 6.252,42 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altında günlük değişim %0,40 düşüş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Son verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.207,00 TL, satış fiyatı ise 10.305,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim ise %0,97 artış olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Güncel verilere göre ons altının alış fiyatı 4.161,53 dolar, satış fiyatı ise 4.162,01 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında günlük değişim %0,23 düşüş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. 6 Temmuz 2026 saat 10.26 itibarıyla gram altın ve ons altında sınırlı geri çekilme görülürken, çeyrek altın fiyatındaki yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcılar gün içerisinde yaşanabilecek fiyat değişimlerini yakından takip etmeyi sürdürürken, altın piyasasındaki anlık alış-satış rakamları da güncellenmeye devam ediyor.