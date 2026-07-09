9 Temmuz gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomik gelişmeler, ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarını etkilerken, yatırımcılar "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "Gram gümüş kaç TL oldu?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde işlem görüyor?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe güncel gümüş fiyatları, alış-satış rakamları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 9 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki güncel hareketlilik yer alıyor. Son verilere göre gram gümüş 89,1107 TL seviyesinden işlem görüyor.

Güncel fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 89,0202 TL, satış fiyatı ise 89,1107 TL olarak kaydedildi. Piyasadaki son verilere göre gram gümüş, günlük bazda %1,56 oranında yükseliş gösterirken, fiyatlarda 1,37 TL'lik artış yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler, yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

9 Temmuz 2026 saat 10.10 itibarıyla gram gümüşte yukarı yönlü görünüm sürerken, fiyat 89,1107 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde küresel piyasalardan gelecek yeni veriler ile döviz kurundaki hareketliliğin gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi beklenirken, yatırımcılar anlık fiyat değişimlerini ve piyasa gelişmelerini yakından izliyor.