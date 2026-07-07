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7 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

7 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, 7 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin odağında yer alıyor. Ons altındaki fiyat hareketleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardan gelen ekonomik veriler yurt içindeki altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi?" sorularına yanıt arıyor.

Altın piyasasında hareketlilik 7 Temmuz 2026 Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Güncel fiyatlar ve piyasalarda öne çıkan gelişmelere ilişkin tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 7 Temmuz 2026 Salı günü güncellenen verilere göre gram altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son verilere göre spot gram altının alış fiyatı 6.217,86 TL, satış fiyatı ise 6.218,80 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altında günlük değişim %0,79 düşüş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Son verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.140,00 TL, satış fiyatı ise 10.225,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim %0,90 düşüş olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Güncel verilere göre ons altının alış fiyatı 4.128,34 dolar, satış fiyatı ise 4.128,84 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında günlük değişim %0,90 düşüş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. 7 Temmuz 2026 saat 10.12 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında aşağı yönlü bir görünüm öne çıkarken, piyasalardaki fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi beklenirken, alış-satış rakamları anlık olarak güncellenmeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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