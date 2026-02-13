Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 13 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Güncelleme:
13 Şubat'ta akaryakıt piyasasında yaşanan gelişmeler, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar; benzin, motorin ve LPG başta olmak üzere pompa fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 13 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

13 Şubat sabahında akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler, araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG'de görülen fiyat hareketleri özellikle büyükşehirlerde yakından izlenirken; küresel petrol piyasasındaki değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa tarifelerine yansımaya devam ediyor. Sürücüler ise bütçelerini planlayabilmek adına güncel fiyat listelerini ve olası zam ya da indirim beklentilerini dikkatle takip ediyor. İl il farklılık gösteren rakamlar ve piyasadaki son durum haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

13 Şubat Cuma günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları önceki günkü seviyesini korurken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişiklikler yaşanabiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

