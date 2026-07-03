3 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları, 3 Temmuz 2026 Cuma günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yakından takip edilirken, ons altındaki hareketlilik, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmeler piyasaların yönünü belirlemeyi sürdürüyor. İşte 3 Temmuz Cuma güncel altın fiyatları, alış-satış rakamları ve piyasalardaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 3 Temmuz 2026 saat 09.51 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Son verilere göre gram altının (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.279,65 TL, satış fiyatı ise 6.280,62 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altında günlük değişim oranı %1,39 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların güvenli liman olarak tercih ettiği çeyrek altın da yükseliş eğilimini koruyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.230,00 TL, satış fiyatı ise 10.333,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altındaki günlük yükseliş oranı ise %1,27 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatlarında da yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Altın/ons alış fiyatı 4.176,11 dolar, satış fiyatı ise 4.176,73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki günlük değişim oranı %1,35 olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki yükselişte küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz kurlarındaki hareketlilik etkisini sürdürürken, yatırımcılar gün içerisinde yaşanabilecek anlık fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.