Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Güvenli liman özelliğiyle bilinen altın, küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler doğrultusunda yön arayışını sürdürüyor. 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla gram altın fiyatının 6.500 TL seviyesinin altında işlem görmesi dikkat çekiyor. Peki, Altın yükselecek mi? Gram ve çeyrek altın düşecek mi, çıkacak mı? Detaylar haberimizde.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatlarının yönü üzerinde özellikle iki temel unsur etkili oluyor: ons altın fiyatlarındaki küresel hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar. Bu iki değişken, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlamalarında belirleyici rol üstleniyor.

Son dönemde Orta Doğu’da artan jeopolitik tansiyon, küresel risk algısını yükseltmiş durumda. İsrail ile İran arasındaki gerilimin derinleşmesi, enerji arzına yönelik endişeleri artırırken petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. Buna karşın altın tarafında ise dikkat çeken bir geri çekilme yaşandığı görülüyor. Küresel piyasalarda altın fiyatları yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Piyasa verilerine göre ons altın fiyatı 4.338 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu seviyeler, küresel yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürdüğünü gösteriyor. Teknik görünüm açısından değerlendirildiğinde ise kritik destek seviyelerinin korunması önemli bir eşik olarak takip ediliyor. Belirlenen destek noktalarının aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği ve geri çekilmenin daha düşük seviyelere taşınabileceği ifade ediliyor.

Bu çerçevede altın piyasasında kısa vadeli yön hareketleri, hem küresel jeopolitik gelişmelere hem de ekonomik veri akışına bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN DÜŞECEK Mİ, ÇIKACAK MI?

İç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons altın hareketleri ve döviz kuru etkisiyle dalgalı bir görünüm sergiliyor. 9 Haziran 2026 Salı günü Kapalı Çarşı verilerine göre güncel fiyatlar şu şekilde kaydedildi:

Gram altın alış: 6.416,66 TL

Gram altın satış: 6.486,60 TL

Çeyrek altın alış: 10.511,05 TL

Çeyrek altın satış: 10.581,02 TL

Yarım altın satış: 21.131,05 TL

Tam altın satış: 42.233,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 43.214,00 TL

Ons altın: 4.338,30 – 4.338,72 dolar

22 ayar bilezik satış: 6.127,72 TL

Bu veriler, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı seyrini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Gram altının 6.500 TL seviyesinin altında kalması, piyasada geri çekilme eğiliminin devam ettiğine işaret eden önemli bir teknik eşik olarak izleniyor.

NOT: Haberimizde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.