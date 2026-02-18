Akaryakıta zam mı geldi? 18 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

18 Şubat sabahında akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG'de görülen anlık değişimler özellikle büyükşehirlerde araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarına yansımayı sürdürürken vatandaşlar bütçe planlaması için güncel tarifeleri kontrol ediyor. İl bazında farklılık gösterebilen fiyatlar ve piyasadaki son tabloya ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

18 Şubat Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadığı görülüyor. Fiyatlar genel olarak önceki günle benzer seviyelerde seyrediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 57,09 TL

Motorin: 57,84 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 56,92 TL

Motorin: 57,67 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 58,01 TL

Motorin: 58,93 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 58,28 TL

Motorin: 59,21 TL

LPG: 30,09 TL

Fiyatlar şehir ve dağıtım firmasına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatlarını belirleyen başlıca unsurlar arasında Brent petrol fiyatları, döviz kuru (özellikle dolar/TL), vergi düzenlemeleri (ÖTV, KDV), rafineri maliyetleri ve dağıtım giderleri yer alıyor. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler de pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.