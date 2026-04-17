Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldiğini açıkladı. Üstelik döviz kuru ve büyüme beklentilerinde de değişiklikler gözlemlendi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici (TÜFE) enflasyonu beklentisinin yüzde 25,38'den, yüzde 27,53'e çıktığını açıkladı.

TCMB, Nisan 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 27,53 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,17 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,30 iken, bu anket döneminde yüzde 18,02 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu. Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 37,75 olarak kaydedildi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi de bir önceki anket döneminde 50,97 TL iken, bu anket döneminde 51,23 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,70 TL iken, bu anket döneminde 53,62 TL oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
