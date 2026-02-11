Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 11 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Güncelleme:
11 Şubat'ta akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler, araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yansımaya devam ederken; sürücüler güncel pompa tarifelerini yakından takip ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 11 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

11 Şubat sabahına akaryakıt piyasasında dikkatli bir bekleyiş hâkim. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında görülen hareketlilik, özellikle büyük şehirlerde araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki değişim ve döviz kurundaki dalgalanmalar pompa fiyatlarını etkilemeye devam ederken, sürücüler bütçe planlaması yapabilmek için güncel tarifeleri yakından izliyor. Şehirlere göre değişen fiyatlar ve piyasadaki son durum haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? (11 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

11 Şubat Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları önceki günkü seviyesini korurken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir: 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişiklikler yaşanabiliyor.

500

