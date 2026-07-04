4 Temmuz altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü yatırımcıların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan anlık değişimler yakından takip edilirken, ons altındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürüyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 4 Temmuz Cumartesi güncel altın fiyatları, alış-satış rakamları ve piyasalardaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü güncellenen verilere göre gram altın yükseliş eğilimini sürdürüyor. Son verilere göre spot gram altının alış fiyatı 6.276,76 TL, satış fiyatı ise 6.277,78 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altında günlük değişim oranı ise %1,33 olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da yükselişini sürdürüyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 10.250,00 TL, satış fiyatı ise 10.348,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değer artışı %1,40 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Son verilere göre ons altının alış fiyatı 4.170,77 dolar, satış fiyatı ise 4.171,45 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altında günlük yükseliş oranı %1,18 olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın piyasasında yükseliş eğilimi sürerken, fiyatlamalarda küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz kurlarındaki hareketlilik etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki anlık alış-satış fiyatlarını yakından takip ederken, gün içerisinde yaşanabilecek fiyat değişimleri de piyasaların odağında yer alıyor.